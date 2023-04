Rusija izganja nemške diplomate, Ukrajina sprejema španske tanke

Rusko zunanje ministrstvo je danes napovedalo izgon več kot 20 nemških diplomatov. Kot je za rusko državno televizijo Zvezda dejala tiskovna predstavnica ministrstva Maria Zaharova, gre za povračilni ukrep za podobno potezo Berlina, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemško zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da je danes iz Berlina poletelo letalo, na katerem so bili člani ruskega veleposlaništva, vendar ni navedlo, ali je šlo za izgnane diplomate.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni jasno, koliko Rusov je Nemčija izgnala in koliko jih je odšlo.

Zunanje ministrstvo v Berlinu je sprva le potrdilo, da se je nemška vlada v zadnjih tednih z Rusijo pogovarjala o prisotnosti na posameznih predstavništvih v tujini, da bi zmanjšala prisotnost ruskih obveščevalnih služb v Nemčiji. Kasneje je sporočilo, da je »današnji odhod osebja ruskega veleposlaništva povezan s tem«.

Nemčija in Rusija sta v preteklosti zaradi hudih napetosti večkrat izgnali diplomate druga druge. Razmere so se močno poslabšale z začetkom ruske invazije v Ukrajini pred malo več kot letom dni.

Španija v Ukrajino poslala leoparde

Španija je Ukrajini danes poslala šest bojnih tankov Leopard 2A4 in 20 lahkih oklepnih transportnih vozil, kar je prva pošiljka vojaške opreme, ki jo je Madrid obljubil v podporo Kijevu v boju proti ruski invaziji v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na posnetkih, ki jih je predvajala televizija, je videti, kako v pristanišču v Santanderju na severu Španije na ladjo natovarjajo tanke, ki so starejša različica nemških tankov leopard 2A6.

Tankov, ki jih pošilja v Ukrajino, španska vojska ne uporablja že več kot deset let. Od leta 2012 so bili v skladišču blizu Zaragoze. Pred pošiljanjem v Ukrajino so jih temeljito obnovili in testirali za uporabo. V zadnjih nekaj tednih se je za njihovo uporabo v Španiji usposabljalo 55 Ukrajincev.

Kasneje bo Španija Ukrajini dobavila še štiri tanke leopard 2A4.

Španija ima skupaj 347 tankov leopard 2, od tega jih je 108 starejše različice 2A4, 239 pa novejšega tipa 2A6, ki je v Španiji znan tudi kot 2E. Madrid zavrača možnost, da bi Ukrajini poslal katerega od novejših, naprednejših modelov, češ da jih potrebuje španska vojska, še poroča dpa.