Rusija izgnala dva nemška diplomata

Frankfurt

- Rusija je izpolnila svojo napoved, da bo, potem ko je Nemčija izgnala dva ruska diplomata, zdaj storila enako. Diplomatski spor med državama je izbruhnil zaradi ugotovitev nemških preiskovalcev, da je Moskva naročila umor političnega prebežnika iz Gruzije , ki je prebival v Nemčiji. Diplomata imata zdaj teden dni časa, da zapustita državo.Po izsledkih preiskovalcev naj bi umor 40-letnega političnega prebežnika iz Gruzije, ki se je boril v čečenski vojni in ki je v Nemčiji živel pod psevdonimom(njegovo pravo ime je), naročili v Moskvi. Umor naj bi izpeljal, znan tudi pod lažnim priimkom, ki je vse od poletja v preiskovalnem priporu. Zadnje dni pa je po poročanju nemških časnikov v strogo zavarovanem delu zapora v Berlinu, saj so menda nemški obveščevalci dobili indice, da je njegovo življenje ogroženo. V Moskvi se namreč menda bojijo, da bo izdal naročnika.Ruski predsednikje umorjenega označil za bandita, ki so ga v Rusiji že dlje časa iskali. Prav tako je poudaril, da ni dokazov, da bi bili Rusija in njena diplomata pri umoru kakorkoli vpleteni.