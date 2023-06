Rusija izvedla nov zračni napad na Kijev, ubiti so bili najmanj trije ljudje

Rusija je zgodaj davi izvedla nov zračni napad na Kijev, v katerem so bili ubiti najmanj trije ljudje, med njimi otrok, več kot deset ljudi pa je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom, je sporočila vojaška uprava mesta. Medtem sta bila v novem napadu na rusko regijo Belgorod ranjena najmanj dva človeka, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Napad na ukrajinsko prestolnico so ruske sile izvedle okoli tretje ure po lokalnem času. Na mesto so izstrelile manevrirne in balistične rakete, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 12 pa je bilo ranjenih. Med ubitimi je bil tudi otrok, prav tako med ranjenimi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V okrožju Desnianski: trije ljudje so umrli, vključno z enim otrokom (rojenim leta 2012), deset ljudi je bilo ranjenih, vključno z enim otrokom,« je na telegramu zapisala vojaška uprava Kijeva in dodala, da sta bili dve osebi ranjeni tudi v okrožju Dniprovski. Sprva so sicer sporočili, da sta bila v napadu ubita dva otroka.

Ruske sile so v zadnjem času izvedle vrsto zračnih napadov na ukrajinsko prestolnico. V zadnjem napadu v torek je umrla ena oseba, štiri pa so bile ranjene. Po navedbah britanskega BBC je bil Kijev maja tarča 17 ruskih zračnih napadov.

Medtem sta bila v napadu na mesto Šebekino v zahodni ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino, za katerega so tamkajšnje oblasti obdolžile Kijev, ranjena najmanj dva človeka, je na telegramu sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. »Ta noč je za Šebekino spet napeta. Ukrajinska vojska je mesto obstreljevala eno uro,« je dejal.

Regija Belgorod je v zadnjem času pogosto tarča zračnih napadov, odgovornost za katere Moskva pripisuje Kijevu. V luči tega je Gladkov v sredo sporočil, da so v okrožjih Šebekino in Grajvoron začeli evakuirati otroke. Pred tem je bil v torek tarča napada tamkajšnji center za razseljene osebe, pri čemer je bil ubit en človek.