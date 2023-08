Rusija je imela za gradnjo obrambnih okopov na voljo ogromno časa

V nadaljevanju preberite:

Po več tednih silovitih spopadov so ukrajinske sile sredi prejšnjega tedna osvobodile strateško pomembno vas Robotine na jugovzhodu države. Po dveh mesecih ukrajinske protiofenzive, ki do zdaj ni prinesla velikega preboja, je pa zahtevala ogromno žrtev, je bila to do zdaj v okviru protiofenzive, ki ob več kot tisoč kilometrov dolgi frontni črti poteka na jugu in vzhodu države, najuspešnejša operacija ukrajinskih oboroženih sil.

V Kijevu so osvoboditev vasi Robotine v Zaporoški oblasti uradno objavili šele v ponedeljek, saj so nekaj dni zatem, ko je v središču vasi že vihrala ukrajinska zastava, v okolici še potekali srditi spopadi.

Na videz nepomembna vasica, katere osvoboditev je vodila 47. mehanizirana brigada ukrajinske vojske, je bila od začetka načrtovanja protiofenzive v središču pozornosti, saj si jo je ruska vojska s pomočjo lokalnih podizvajalcev izbrala za eno od glavnih okupacijskih središč. Vas Robotine je namreč blizu pomembnih logističnih povezav, ki okupirana območja ob Azovskem morju povezujejo z okupiranimi območji na jugu Ukrajine.