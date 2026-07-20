Rusija je obstreljevala Zaporožje, Ukrajina proti Moskvi poslala več sto dronov

Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju; ubitih je bilo pet ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov.

V Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine sta bili v napadu ruskih sil ubiti dve osebi, še 42 je ranjenih, med njimi osem otrok, so po navedbah nemške tiskovne agencije DPA sporočili reševalci. Rusija je po navedbah ukrajinskih medijev izvedla napade z vodenimi izstrelki, med drugim je bila poškodovana večnadstropna stanovanjska stavba.

Ukrajinska mornarica je sporočila, da so ruske sile napadle civilno tovorno ladjo, ki je plula pod zastavo zahodnoafriške države Gvineja Bissau. Fotografija je simbolična. FOTO: Victor Sayenko/Reuters

Ukrajinska mornarica je sporočila še, da so ruske sile napadle civilno tovorno ladjo, ki je plula pod zastavo zahodnoafriške države Gvineja Bissau. Umrlo je najmanj pet članov posadke, še pet jih pogrešajo, osem so jih odpeljali v bolnišnico.

Ladjo so blizu Odese ob črnomorski obali zadele vodene rakete. Plovilo je bilo po navedbah DPA v območju spopadov, vendar ni jasno, zakaj. Rusija obtožuje Ukrajino, da civilna plovila uporablja kot krinko za dobavo orožja in druge vojaške opreme, ukrajinska mornarica pa je zatrdila, da ladja ni predstavljala vojaške grožnje in da gre za teroristični napad in kršitev mednarodnega prava.

Proti Moskvi je poletelo na stotine dronov. Na fotografiji požar v logističnem centru ruskega spletnega trgovca Wildberries v Elektrostalu pri Moskvi, potem ko so objekt ta konec tedna zadeli ukrajinski brezpilotniki. FOTO: Tatyana Makeyeva/AFP

Ukrajinske sile so medtem ponoči znova izstrelile številne brezpilotne letalnike nad Moskvo. Od nedelje zvečer do 5. ure zjutraj je proti moskovski regiji po navedbah ruske strani poletelo več kot 400 brezpilotnih letalnikov. »Večino jih je protiletalska obramba onesposobila že na veliki razdalji, 85 pa so jih uničili ob približevanju Moskvi,« je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Ruski mediji so zgodaj zjutraj poročali, da so v Moskvi hospitalizirali šest ljudi, vključno s tremi tujci, ki so bili poškodovani v eksplozijah. Ni pa jasno, ali obstaja neposredna povezava z ukrajinskimi napadi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.