Analiza ruskih dokumentov: Kitajska se aktivno pripravlja na invazijo na Tajvan

Britanski obrambno-varnostni možganski trust Royal United Services Institute (RUSI) je objavil obsežno analizo, ki temelji na približno 800 straneh domnevno pristnih ruskih dokumentov.

Kot poroča tiskovna agencija Associated Press, gre za pogodbe, tehnično dokumentacijo in zapisnike sestankov med ruskimi in kitajskimi delegacijami, ki jih je pridobila hekerska skupina Black Moon.

Čeprav pri AP opozarjajo, da verodostojnosti dokumentov ni mogoče neodvisno potrditi, se zdi vsebina po mnenju analitikov pristna in razkriva tesno vojaško-industrijsko sodelovanje med državama.

Hekerska skupina Black Moon je pridobila pogodbe in zapisnike sestankov med ruskimi in kitajskimi delegacijami. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Kaj Rusija prodaja Kitajski?

Dokumenti, ki jih povzema Washington Post, razkrivajo, da je Rusija leta 2023 pristala na prodajo celotnega kompleta orožja in opreme za kitajski zračnodesantni bataljon.

Paket v vrednosti več kot 210 milijonov dolarjev naj bi po navedbah Associated Pressa vključeval: - 37 lahkih amfibijskih jurišnih vozil BMD-4M. - 11 lahkih amfibijskih samovoznih protitankovskih topov Sprut-SDM1. - 11 zračnodesantnih oklepnih transporterjev BTR-MDM »Rakuška«. - Več poveljniških in opazovalnih vozil.

Dokumenti razkrivajo tesno vojaško-industrijsko sodelovanje med Rusijo in Kitajsko. FOTO: Reuters

Kot izpostavlja poročilo inštituta RUSI, pogodbe določajo, da morajo biti vsa vozila opremljena s kitajskimi komunikacijskimi sistemi in prilagojena za uporabo kitajskega streliva, kar kaže na namero Pekinga, da tehnologijo v celoti integrira v svojo vojsko.

Poleg oklepnikov dogovor vključuje tudi prodajo naprednih padalskih sistemov »Dalnoljot«, ki omogočajo desant s tovorom do 190 kilogramov z izjemno visokih nadmorskih višin (do 8.000 metrov).

Takšna padala vojakom omogočajo, da po odskoku v zraku preletijo do 80 kilometrov, kar bi kitajskim specialnim enotam, kot piše v analizi, omogočilo »nepopazno infiltracijo na ozemlje drugih držav«.

Čeprav verodostojnosti dokumentov ni mogoče neodvisno potrditi se zdi vsebina po mnenju analitikov pristna. FOTO: China Daily Via Reuters

Prenos znanja in ruskih bojnih izkušenj

Ključni del dogovora pa ni le oprema, temveč prenos znanja. Po poročanju Washington Posta pogodbe vključujejo celoten cikel urjenja za kitajske padalce, ki ga bodo izvajali ruski inštruktorji, delno v Rusiji, večinoma pa na poligonih na Kitajskem.

Rusija naj bi prav tako pomagala vzpostaviti center za tehnično vzdrževanje in popravila na Kitajskem ter predala vso potrebno tehnično dokumentacijo, kar bi Pekingu v prihodnosti omogočilo lastno proizvodnjo in modernizacijo opreme.

»Največja vrednost dogovora za Kitajsko je verjetno v urjenju in postopkih za poveljevanje in nadzor, saj ima Rusija bojne izkušnje, ki jih Kitajska nima,« sta v poročilu zapisala analitika Oleksandr Daniljuk in Jack Watling.

Ključni del dogovora ni le oprema temveč prenos znanja. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Strateške posledice za Tajvan

Čeprav dokumenti po navedbah Associated Pressa ne omenjajo neposredno Tajvana, analitiki inštituta RUSI opozarjajo, da je kupljena oprema idealna za invazijo na otok.

Ameriški uradniki so že večkrat opozorili, da je kitajski predsednik Xi Jinping svoji vojski naročil, naj bo na morebitno invazijo pripravljena do leta 2027.

Zmožnost zračnega desanta z oklepnimi vozili bi Kitajski omogočila, da se izogne močno branjenim obalam, ki so primerne za klasično amfibijsko izkrcanje.

Čeprav dokumenti ne omenjajo neposredno Tajvana analitiki RUSI opozarjajo da je oprema idealna za invazijo. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

Analitiki opisujejo scenarij, v katerem bi kitajske enote z desantom na odprtih površinah, kot so igrišča za golf v bližini pristanišč in letališč, hitro zavzele ključno infrastrukturo in odprle pot za prihod večjih sil.

Padalski sistemi »Dalnoljot« pa bi omogočili tajno infiltracijo specialnih enot še pred začetkom glavnega napada, saj transportna letala ne bi potrebovala vstopiti v tajvanski zračni prostor.

Vzajemne koristi in ruske napake

Sodelovanje po mnenju analitikov, ki jih navaja Associated Press, koristi obema stranema.

Kot poroča Washington Post je Rusija leta 2023 pristala na prodajo opreme za kitajski zračnodesantni bataljon. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Rusija s prodajo financira svojo vojno v Ukrajini in hkrati poskuša ZDA zamotiti s potencialnim konfliktom v Pacifiku, pišejo analitiki pri AP.

Kitajska pa s tem poslom pridobiva ključne vojaške zmogljivosti, ki jih sama nima, hkrati pa s financiranjem ruske vojaške industrije pomaga vezati sile Nata v Evropi.

Ironično je, da Rusija prodaja znanje o zračnih desantih kljub lastnim neuspehom na tem področju v Ukrajini, kot je bil poskus zavzetja letališča Hostomel na začetku invazije.

Kitajski predsednik Xi Jinping naj bi svoji vojski naročil naj bo na invazijo pripravljena do leta 2027. FOTO: Bing Guan/Reuters

Vendar pa, kot opozarjajo strokovnjaki, se Kitajska iz ruskih napak uči in poskuša razviti učinkovitejšo strategijo, pri čemer ji ruska oprema in izkušnje lahko bistveno pomagajo.