  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Analiza ruskih dokumentov: Kitajska se aktivno pripravlja na invazijo na Tajvan

    Ruski dokumenti razkrivajo, da Moskva s prodajo orožja in urjenjem enot Pekingu aktivno pomaga pri pripravah na invazijo na Tajvan.
    Rusija s prodajo financira svojo vojno v Ukrajini in poskuša ZDA zamotiti s konfliktom v Pacifiku. FOTO: Bing Guan/Reuters
    Galerija
    Rusija s prodajo financira svojo vojno v Ukrajini in poskuša ZDA zamotiti s konfliktom v Pacifiku. FOTO: Bing Guan/Reuters
    Ž. U.
    26. 9. 2025 | 18:58
    26. 9. 2025 | 19:10
    5:11
    A+A-

    Britanski obrambno-varnostni možganski trust Royal United Services Institute (RUSI) je objavil obsežno analizo, ki temelji na približno 800 straneh domnevno pristnih ruskih dokumentov.

    Kot poroča tiskovna agencija Associated Press, gre za pogodbe, tehnično dokumentacijo in zapisnike sestankov med ruskimi in kitajskimi delegacijami, ki jih je pridobila hekerska skupina Black Moon.

    Čeprav pri AP opozarjajo, da verodostojnosti dokumentov ni mogoče neodvisno potrditi, se zdi vsebina po mnenju analitikov pristna in razkriva tesno vojaško-industrijsko sodelovanje med državama.

    Hekerska skupina Black Moon je pridobila pogodbe in zapisnike sestankov med ruskimi in kitajskimi delegacijami. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
    Hekerska skupina Black Moon je pridobila pogodbe in zapisnike sestankov med ruskimi in kitajskimi delegacijami. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

    Kaj Rusija prodaja Kitajski?

    Dokumenti, ki jih povzema Washington Post, razkrivajo, da je Rusija leta 2023 pristala na prodajo celotnega kompleta orožja in opreme za kitajski zračnodesantni bataljon.

    Paket v vrednosti več kot 210 milijonov dolarjev naj bi po navedbah Associated Pressa vključeval:

    - 37 lahkih amfibijskih jurišnih vozil BMD-4M.

    - 11 lahkih amfibijskih samovoznih protitankovskih topov Sprut-SDM1.

    - 11 zračnodesantnih oklepnih transporterjev BTR-MDM »Rakuška«.

    - Več poveljniških in opazovalnih vozil.

    Dokumenti razkrivajo tesno vojaško-industrijsko sodelovanje med Rusijo in Kitajsko. FOTO: Reuters
    Dokumenti razkrivajo tesno vojaško-industrijsko sodelovanje med Rusijo in Kitajsko. FOTO: Reuters

    Kot izpostavlja poročilo inštituta RUSI, pogodbe določajo, da morajo biti vsa vozila opremljena s kitajskimi komunikacijskimi sistemi in prilagojena za uporabo kitajskega streliva, kar kaže na namero Pekinga, da tehnologijo v celoti integrira v svojo vojsko.

    image_alt
    Madžari označili Hrvate za vojne dobičkarje

    Poleg oklepnikov dogovor vključuje tudi prodajo naprednih padalskih sistemov »Dalnoljot«, ki omogočajo desant s tovorom do 190 kilogramov z izjemno visokih nadmorskih višin (do 8.000 metrov).

    Takšna padala vojakom omogočajo, da po odskoku v zraku preletijo do 80 kilometrov, kar bi kitajskim specialnim enotam, kot piše v analizi, omogočilo »nepopazno infiltracijo na ozemlje drugih držav«.

    Čeprav verodostojnosti dokumentov ni mogoče neodvisno potrditi se zdi vsebina po mnenju analitikov pristna. FOTO: China Daily Via Reuters
    Čeprav verodostojnosti dokumentov ni mogoče neodvisno potrditi se zdi vsebina po mnenju analitikov pristna. FOTO: China Daily Via Reuters

    Prenos znanja in ruskih bojnih izkušenj

    Ključni del dogovora pa ni le oprema, temveč prenos znanja. Po poročanju Washington Posta pogodbe vključujejo celoten cikel urjenja za kitajske padalce, ki ga bodo izvajali ruski inštruktorji, delno v Rusiji, večinoma pa na poligonih na Kitajskem.

    Rusija naj bi prav tako pomagala vzpostaviti center za tehnično vzdrževanje in popravila na Kitajskem ter predala vso potrebno tehnično dokumentacijo, kar bi Pekingu v prihodnosti omogočilo lastno proizvodnjo in modernizacijo opreme.

    »Največja vrednost dogovora za Kitajsko je verjetno v urjenju in postopkih za poveljevanje in nadzor, saj ima Rusija bojne izkušnje, ki jih Kitajska nima,« sta v poročilu zapisala analitika Oleksandr Daniljuk in Jack Watling.

    Ključni del dogovora ni le oprema temveč prenos znanja. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Ključni del dogovora ni le oprema temveč prenos znanja. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

    image_alt
    V Pekingu iščejo izgubljeno varnost

    Strateške posledice za Tajvan

    Čeprav dokumenti po navedbah Associated Pressa ne omenjajo neposredno Tajvana, analitiki inštituta RUSI opozarjajo, da je kupljena oprema idealna za invazijo na otok.

    Ameriški uradniki so že večkrat opozorili, da je kitajski predsednik Xi Jinping svoji vojski naročil, naj bo na morebitno invazijo pripravljena do leta 2027.

    Zmožnost zračnega desanta z oklepnimi vozili bi Kitajski omogočila, da se izogne močno branjenim obalam, ki so primerne za klasično amfibijsko izkrcanje.

    Čeprav dokumenti ne omenjajo neposredno Tajvana analitiki RUSI opozarjajo da je oprema idealna za invazijo. FOTO: I-hwa Cheng/AFP
    Čeprav dokumenti ne omenjajo neposredno Tajvana analitiki RUSI opozarjajo da je oprema idealna za invazijo. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

    Analitiki opisujejo scenarij, v katerem bi kitajske enote z desantom na odprtih površinah, kot so igrišča za golf v bližini pristanišč in letališč, hitro zavzele ključno infrastrukturo in odprle pot za prihod večjih sil.

    image_alt
    Xi Jinping načrtuje postameriški svet

    Padalski sistemi »Dalnoljot« pa bi omogočili tajno infiltracijo specialnih enot še pred začetkom glavnega napada, saj transportna letala ne bi potrebovala vstopiti v tajvanski zračni prostor.

    Vzajemne koristi in ruske napake

    Sodelovanje po mnenju analitikov, ki jih navaja Associated Press, koristi obema stranema.

    Kot poroča Washington Post je Rusija leta 2023 pristala na prodajo opreme za kitajski zračnodesantni bataljon. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Kot poroča Washington Post je Rusija leta 2023 pristala na prodajo opreme za kitajski zračnodesantni bataljon. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

    Rusija s prodajo financira svojo vojno v Ukrajini in hkrati poskuša ZDA zamotiti s potencialnim konfliktom v Pacifiku, pišejo analitiki pri AP.

    Kitajska pa s tem poslom pridobiva ključne vojaške zmogljivosti, ki jih sama nima, hkrati pa s financiranjem ruske vojaške industrije pomaga vezati sile Nata v Evropi.

    image_alt
    Zatiralska država spet zaprla žvižgačko o covidu

    Ironično je, da Rusija prodaja znanje o zračnih desantih kljub lastnim neuspehom na tem področju v Ukrajini, kot je bil poskus zavzetja letališča Hostomel na začetku invazije.

    Kitajski predsednik Xi Jinping naj bi svoji vojski naročil naj bo na invazijo pripravljena do leta 2027. FOTO: Bing Guan/Reuters
    Kitajski predsednik Xi Jinping naj bi svoji vojski naročil naj bo na invazijo pripravljena do leta 2027. FOTO: Bing Guan/Reuters

    Vendar pa, kot opozarjajo strokovnjaki, se Kitajska iz ruskih napak uči in poskuša razviti učinkovitejšo strategijo, pri čemer ji ruska oprema in izkušnje lahko bistveno pomagajo.

    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fosilna goriva

    Orbán in Fico sta v škripcih

    Madžarska in Slovaška sta pod pritiskom, da se uklonita Trumpovim zahtevam in odpovesta ruski nafti.
    Peter Žerjavič 25. 9. 2025 | 18:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora podjetjem

    Certifikati so most do globalnih trgov

    Podporo izvajanju investicijskih projektov, financiranih iz evropskih sredstev nudi tudi SIQ Ljubljana.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    KitajskaRusijaXi Jinpingvojna v UkrajiniTajvaninvazija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
     Patricia Crowther

    Umrla je najstarejša britanska čarovnica

    Visoka svečenica wicce Patricia Crowther je umrla stara 97 let.
    26. 9. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Za Bežigradom neznanci pretepli državljana Indije

    V Bežigradu v Ljubljani so tri neznane osebe fizično napadle in lažje poškodovale državljana Indije; policija motiv še preiskuje.
    26. 9. 2025 | 19:22
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Gimnastika

    Tjaša zdaj v boj za kolajne

    Na tekmi svetovnega izziva pri naših vzhodnih sosedih Tjaša Kysselef uspešna, Lucija in Andraž Hribar pa za las ob uvrstitev v finale.
    26. 9. 2025 | 19:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaško sodelovanje

    Analiza ruskih dokumentov: Kitajska se aktivno pripravlja na invazijo na Tajvan

    Ruski dokumenti razkrivajo, da Moskva s prodajo orožja in urjenjem enot Pekingu aktivno pomaga pri pripravah na invazijo na Tajvan.
    26. 9. 2025 | 18:58
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Gimnastika

    Tjaša zdaj v boj za kolajne

    Na tekmi svetovnega izziva pri naših vzhodnih sosedih Tjaša Kysselef uspešna, Lucija in Andraž Hribar pa za las ob uvrstitev v finale.
    26. 9. 2025 | 19:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaško sodelovanje

    Analiza ruskih dokumentov: Kitajska se aktivno pripravlja na invazijo na Tajvan

    Ruski dokumenti razkrivajo, da Moskva s prodajo orožja in urjenjem enot Pekingu aktivno pomaga pri pripravah na invazijo na Tajvan.
    26. 9. 2025 | 18:58
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo