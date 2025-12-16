Rusija manj odporna, kot se kaže

Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.

Glede na besede, ki jih izreka Vladimir Putin, bi pomislili, da Rusija zmagovito napreduje v Ukrajini in s podporo svojih domoljubnih državljanov premaguje vse manjše gospodarske izzive, s katerimi se srečuje. Državna televizija je v prenosu 30. novembra prikazala Putina v vojaški uniformi, kako obišče poveljniški štab in prejema poročila o najnovejši ofenzivi. »Ruske enote napredujejo povsod,« je dejal generalom. Dva dni zatem je na investicijski konferenci izjavil, da »naša država in gospodarstvo uspešno premagujeta« vse težave. Dodal je, da je Rusija pripravljena na vojno z Evropo. V resnici je položaj Rusije precej manj ugoden. Njena vojska napreduje krvavo in počasi. Gospodarske težave naraščajo. Javno mnenje o vojni se je poslabšalo, kar je v Putinovi diktaturi presenetljivo ...