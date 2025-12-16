  • Delo mediji d.o.o.
    Global logo   |   Svet

    Rusija manj odporna, kot se kaže

    Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.
    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo
    The Economist
    16. 12. 2025 | 05:00
    Glede na besede, ki jih izreka Vladimir Putin, bi pomislili, da Rusija zmagovito napreduje v Ukrajini in s podporo svojih domoljubnih državljanov premaguje vse manjše gospodarske izzive, s katerimi se srečuje. Državna televizija je v prenosu 30. novembra prikazala Putina v vojaški uniformi, kako obišče poveljniški štab in prejema poročila o najnovejši ofenzivi. »Ruske enote napredujejo povsod,« je dejal generalom. Dva dni zatem je na investicijski konferenci izjavil, da »naša država in gospodarstvo uspešno premagujeta« vse težave. Dodal je, da je Rusija pripravljena na vojno z Evropo. V resnici je položaj Rusije precej manj ugoden. Njena vojska napreduje krvavo in počasi. Gospodarske težave naraščajo. Javno mnenje o vojni se je poslabšalo, kar je v Putinovi diktaturi presenetljivo ...
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trumpove carine

    Ali je to mogoče? Priljubljena Roomba gre v stečaj

    Podjetje iRobot je bilo leta 2021 vredno nekoliko več kot tri milijarde evrov, zdaj pa le še 120 milijonov.
    15. 12. 2025 | 11:12
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Tveganja, ki najbolj ogrožajo digitalni svet

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 14:50
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Delo Globaltuji člankivojna v UkrajiniRusija

    Novice  |  Znanoteh
    Astronomija

    Astronomski pojavi v 2026: Sončev mrk in (morda) eksplozija nove

    V Sloveniji bo viden delni Sončev mrk, in sicer 12. avgusta.
    16. 12. 2025 | 08:25
    Novice  |  Slovenija
    Loto mrzlica

    Srečke novoletnega lota se prodajajo po 10.000 evrov

    Loterija Slovenije ob tem opozarja, da je nakup srečk pri neuradnih prodajalcih tvegan.
    16. 12. 2025 | 08:06
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogajanja v tišini, a nekaj je znano: v Putinov kompromis Zelenski ne privoli

    V Kremlju so zatrdili, da bo Doneški bazen njihov bodisi po pogajalski bodisi po vojaški poti.
    Boris Čibej 16. 12. 2025 | 08:01
    Novice  |  Svet
    Tihi ocean

    Ameriška vojska nadaljuje napade na tihotapske čolne v Tihem oceanu

    Po navedbah Southcom so bili napadi izvedeni 15. decembra na ukaz obrambnega ministra Peta Hegsetha v okviru operacije Southern Spear (Južno Kopje).
    16. 12. 2025 | 08:01
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Cortina 1956: trdoživi pionirji smučarskega teka ohranjajo olimpijskega duha

    Obiskali smo vse štiri še živeče slovenske športnike, ki so tekmovali na zimskih olimpijskih igrah pred 70 leti.
    Rok Tamše 16. 12. 2025 | 08:00
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Orodje, ki bo končno odpravilo birokratske ovire

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
