Trump naznanil »energetsko premirje« med Rusijo in Ukrajino

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali medsebojne napade energetske infrastrukture. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, ko se bo začela.

»S takojšnjo veljavnostjo je v vojni med Rusijo in Ukrajino sklenjeno premirje na področju energije. Obe strani sta se strinjali. Ne kršite ga!« je danes zapisal Trump na družbenem omrežju truth social. Podrobnosti ni navedel.

Zelenski je v prvem odzivu za ameriški spletni medij Axios dejal, da ga je Trumpovo sporočilo presenetilo. »Če se Rusija strinja z energetsko prekinitvijo ognja, se s tem strinja tudi Ukrajina. Če je predsednik Trump to izpogajal s Putinom – prosim obvestite nas, ko bo prekinitev ognja začela veljati –, smo pripravljeni in to sprejemamo,« je dejal Zelenski po poročanju Axiosa.

Ukrajinski predsednik je pred tem danes dejal, da bi bila Ukrajina pripravljena ustaviti napade na ruske naftne rafinerije, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. S tem se je odzval na Trumpove očitke, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila, naj ne napada ruskih rafinerij.

Odnos med Trumpom in Zelenskim se je zaostril v petek, ko je ameriški predsednik naznanil, da se Putin strinja z dobavo večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu in da bo Washington v zameno začasno omilil sankcije. Ukrajinski predsednik je opozoril, da bi dogovor o izvozu več milijonov ton ruskega dizelskega goriva v ZDA Moskvi zagotovil sredstva za nadaljevanje vojne proti Ukrajini, in ga označil za darilo Putinu.

Cene goriv so močno narasle po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja in blokadi Hormuške ožine, ki je ključna za svetovni pomorski promet z energenti. Povprečna cena navadnega bencina v ZDA je od takrat narasla za več kot 46, dizelskega goriva pa za 67 odstotkov. Trump je krivdo za visoke cene nafte že večkrat pripisal ukrajinskim napadom na ruske rafinerije.

Jandeks, ki ga pogosto imenujejo »ruski Google«, upravlja najbolj priljubljeni iskalnik v državi. FOTO: Natalia Kolesnikova/AFP

Ukrajina znova napadla center »ruskega Googla«

Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Jandeks. Kot je danes sporočilo podjetje, je brezpilotnik poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, poškodovanih ni bilo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih štirih dneh. O ukrajinskih napadih so poročali tudi iz drugih ruskih oblasti.

Zaradi napada z brezpilotnim letalnikom je bila poškodovana infrastruktura podatkovnega centra Jandeks v Vladimirju, je na telegramu sporočilo podjetje in dodalo, da je bilo delovanje centra ustavljeno. Vladimirska oblast leži več kot 170 kilometrov vzhodno od Moskve. V napadu po podatkih podjetja nihče ni bil poškodovan. Po navedbah uporabnikov so se pojavile težave težav pri uporabi Jandeksovih aplikacij v več ruskih oblastih in v tujini, med drugim za naročanje prevozov in plačevanje.

Jandeks, ki ga pogosto imenujejo »ruski Google«, upravlja najbolj priljubljen iskalnik v državi, pa tudi aplikacije, ki jih uporablja na milijone ljudi. Napad, že tretji v enem tednu, bi lahko nakazoval začetek nove povračilne kampanje Ukrajine, usmerjene proti ruski internetni infrastrukturi. Rusija je pred tem večkrat napadla podatkovne centre v Ukrajini. Ukrajina je objekte Jandeksa napadla že v četrtek in petek.

V petkovem napadu v Kaluški oblasti so morali po podatkih podjetja zaradi poškodbe podatkovnega centra iz delovanja izključiti več enot, dan prej je napad v objektu Jandeksa v Rjazanski oblasti povzročil požar, kar je privedlo do motenj v delovanju nekaterih storitev. Ruske oblasti so danes poročale tudi o ločenih napadih v letoviškem mestu Soči ob Črnem morju, kjer so ostanki brezpilotnika padli na območje letališča. Na upravni stavbi naj bi izbruhnil požar, ki so ga hitro pogasili. O poškodovanih niso poročali. V ukrajinskih napadih v Brjanski oblasti je bil ubit en človek, dva pa ranjena.

ZDA so v okviru dogovora začasno omilile sankcije, ki so omejevale trgovanje z ruskim gorivom. FOTO: Reuters

Rusija bo na svetovni trg sprostila dizel

Ameriški predsednik Donald Trump je pozval Ukrajino, naj zamenja predsednika Volodimirja Zelenskega, in ga obtožil, da z napadi na rusko naftno infrastrukturo ogroža svetovno oskrbo z dizelskim gorivom. Spor se je zaostril po Trumpovi napovedi dogovora z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla na svetovne trge, zaradi katerega je Washington začasno omilil sankcije proti ruskemu gorivu. Moskva je v soboto delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva.

»Mislim, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika,« je Trump v soboto dejal novinarjem v Beli hiši. Zelenskega je obtožil, da z napadi na ruske rafinerije povzroča težave pri svetovni oskrbi z dizlom, ki ga potrebujejo tudi ameriški kmetje in prevozniki.

Ruska vlada je v soboto takoj delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Po poročanju ruskih državnih medijev bo lahko Rusija na tuje trge sprva dobavila 500.000 ton dizla, odločitev pa je neposredno povezana z dogovorom med Putinom in Trumpom.

Ruski podpredsednik vlade Aleksander Novak je zagotovil, da je proizvodnja dovolj velika, da bo država kljub izvozu v celoti pokrila domače potrebe. Ruske naftne družbe bodo lahko začele sklepati izvozne pogodbe v sodelovanju z vlado.

Trump je v petek napovedal, da bo Rusija takoj dobavila več kot 300.000 ton dizelskega goriva za ameriški in svetovni trg, novembra še 500.000 ton, nato pa dodatnih milijon ton. Po njegovih navedbah bi lahko v kratkem sledile tri milijone ton, odvisno od stanja ruskih rafinerij.

ZDA so v okviru dogovora začasno omilile sankcije, ki so omejevale trgovanje z ruskim gorivom. Ukrep naj bi veljal do aprila 2027 za določene pošiljke, ki so bile naložene na tankerje do 9. oktobra. Trump si želi s povečanjem ponudbe znižati cene dizla, ki so se močno zvišale po izbruhu vojne z Iranom in motnjah v svetovni oskrbi z energenti.