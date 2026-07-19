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    Svet

    Rusija nad Kijev z enim najhujših balističnih napadov od začetka vojne

    Po podatkih Združenih narodov je bil junij letos najsmrtonosnejši mesec za ukrajinske civiliste po aprilu 2022.
    Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so bili tarča napadov objekti ukrajinske obrambne industrije in logistični centri, medtem ko ukrajinske oblasti poudarjajo, da so bili znova prizadeti civilni objekti. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Galerija
    Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so bili tarča napadov objekti ukrajinske obrambne industrije in logistični centri, medtem ko ukrajinske oblasti poudarjajo, da so bili znova prizadeti civilni objekti. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    A. H.
    19. 7. 2026 | 15:58
    4:18
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    Rusija je v noči na nedeljo izvedla enega največjih balističnih raketnih napadov na ukrajinsko prestolnico od začetka obsežne invazije februarja 2022. Po navedbah ukrajinskih oblasti so bili v napadih na Kijev in Harkov ubiti najmanj štirje ljudje, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih. Medtem je Ukrajina nadaljevala napade na rusko energetsko infrastrukturo in objekte v Črnem morju.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad na Kijev označil za »enega najobsežnejših balističnih napadov« na prestolnico v času vojne. Po njegovih besedah je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih tipov, med njimi balistične rakete Iskander in hiperzvočne rakete Cirkon, ter 125 brezpilotnih letalnikov.

    Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so prestregle 18 od 41 izstreljenih raket in 108 brezpilotnikov. Kljub temu je bilo poškodovanih več stanovanjskih in poslovnih stavb, supermarket, študentski dom ter logistični objekti. Po poročanju Guardiana so požari izbruhnili na več lokacijah, reševalci pa so ljudi reševali iz gorečih stavb.

    Ruske rakete so ponoči pretresle ukrajinsko prestolnico, poškodovale stanovanjske stavbe in ranile več oseb. FOTO: Serhii Okunev/Afp
    Ruske rakete so ponoči pretresle ukrajinsko prestolnico, poškodovale stanovanjske stavbe in ranile več oseb. FOTO: Serhii Okunev/Afp

    Najhuje je bilo poleg prestolnice prizadeto severovzhodno mesto Harkov, kjer je ruski napad na poštni logistični center zahteval tri življenja, navaja BBC. Regionalne oblasti so sporočile, da je bilo ranjenih še okoli 20 ljudi, med njimi več huje.

    Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so bili tarča napadov objekti ukrajinske obrambne industrije in logistični centri, medtem ko ukrajinske oblasti poudarjajo, da so bili znova prizadeti civilni objekti.

    Kijev opozarja na pomanjkanje prestreznikov

    Napadi so ponovno izpostavili težave Ukrajine pri obrambi pred balističnimi raketami. Zelenski je dejal, da je zaščita pred tovrstnimi izstrelki trenutno najpomembnejša prednostna naloga države.

    »Prestrezniki so potrebni vsak dan,« je poudaril in evropske partnerice znova pozval k pospešitvi dobav sistemov Patriot oziroma raket zanje.

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    Zelenski brez obrambnega ministra do sredine avgusta

    Po poročanju Politica se je položaj dodatno zaostril zaradi zmanjšanih ameriških zalog prestreznikov Patriot, medtem ko Ukrajina ocenjuje, da bi za učinkovito zaščito v prihodnjih mesecih potrebovala približno 300 raket Patriot. Evropske države medtem pripravljajo tudi projekte za okrepitev ukrajinske domače proizvodnje protizračne obrambe.

    Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je ob napadih znova pozval Evropsko unijo, naj čim prej potrdi 21. sveženj sankcij proti Rusiji.

    Ukrajina napadla ruske naftne objekte

    Sočasno je Ukrajina nadaljevala napade globoko na ruskem ozemlju. Zelenski je sporočil, da so pripadniki ukrajinske varnostne službe SBU zadeli tri skladišča nafte v Stavropolskem kraju ter še en objekt energetske infrastrukture.

    Evakuacija iz stanovanjske stavbe, poškodovane v ruskem napadu na Kijev. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Evakuacija iz stanovanjske stavbe, poškodovane v ruskem napadu na Kijev. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

    Po njegovih navedbah so ukrajinske sile uspešno napadle tudi tri tankerje ruske tako imenovane »sence flote« v Črnem morju, ki jo Zahod povezuje z izogibanjem sankcijam pri izvozu ruske nafte.

    Po poročanju BBC je konzorcij Caspian Pipeline Consortium potrdil poškodbe dveh tankerjev pri terminalu v Novorosijsku, zaradi česar so začasno ustavili nakladanje nafte. Ob tem niso poročali o poškodovanih ali izlitju nafte.

    Ukrajina je v zadnjih tednih občutno okrepila napade na rusko energetsko infrastrukturo, saj meni, da prihodki od izvoza nafte in plina pomembno financirajo rusko vojaško operacijo. 

    Obe strani tako nadaljujeta stopnjevanje medsebojnih napadov daleč od frontne črte, medtem ko pogovori o prekinitvi vojne ostajajo brez vidnega napredka. Po podatkih Združenih narodov je bil junij letos najsmrtonosnejši mesec za ukrajinske civiliste po aprilu 2022.

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