  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Rusija nad WhatsApp in Telegram, rojeva se super aplikacija Max

    Novo državno aplikacijo Max razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz kroga predsednika Vladimirja Putina.
    Aplikacija MAX bo vse bolj favorizirana v primerjavi z WhatsAppom. FOTO: Šamil Žumatov/Reuters
    Galerija
    Aplikacija MAX bo vse bolj favorizirana v primerjavi z WhatsAppom. FOTO: Šamil Žumatov/Reuters
    F. T.
    6. 9. 2025 | 18:30
    6. 9. 2025 | 18:31
    3:43
    A+A-

    Ruski regulator Roskomnadzor je sredi avgusta uvedel omejitve za klice prek WhatsAppa in Telegrama, dveh najbolj priljubljenih aplikacij v državi, ki ju uporablja večina od 143 milijonov prebivalcev Rusije – 97 milijonov jih ima naloženo in uporabljajo WhatsApp, 90 milijonov pa Telegram. Ukrep sovpada z lansiranjem nove državne aplikacije Max, ki jo razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, energetskega velikana Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz tesnega kroga predsednika Vladimirja Putina.

    image_alt
    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Max, ki je od 1. septembra prednaložen na vse nove naprave, je zasnovan kot »super-aplikacija« po kitajskem vzoru WeChata – združuje sporočanje, bančne storitve, državne portale in opozorilne sisteme. Njena politika zasebnosti omogoča deljenje podatkov z državnimi organi, kar vzbuja zaskrbljenost glede nadzora in varnosti uporabnikov, je mogoče povzeti zgodbo BBC.

    Starši pozvani k selitvi komunikacije na Max

    Aplikacijo oblasti agresivno promovirajo, v šolah pa so starši že pozvani k selitvi komunikacije na Max. Šole so zdaj dolžne preseliti starševske klepete v aplikacijo. V Rostovski regiji, ki meji na Ukrajino, se Max uvaja kot sistem za obveščanje, v Sankt Peterburgu pa ga povezujejo z reševalnimi službami.

    Aplikacija WhatsApp je izjemno priljubljena v Rusiji. FOTO: Dado Ruvić/Reuters
    Aplikacija WhatsApp je izjemno priljubljena v Rusiji. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

    Kljub vsesplošni promociji Max še vedno močno zaostaja za tekmeci – trenutno poročajo o 30 milijonih uporabnikih. »Obstaja možnost, da bodo te ukrepe uporabljali še za druge cilje kot boj proti dronom,« opozarja odvetnik za digitalne pravice Sarkis Darbinjan.

    image_alt
    Brezpilotna prevlada napadalcev

    Za številne Ruse so priljubljene platforme življenjskega pomena – uporabljajo jih za delo, nakupovanje in celo naročanje taksijev. »Oblasti nočejo, da bi ohranjali kakršnekoli vezi ali medsebojno podporo. Želijo, da vsak tiho sedi v svojem kotu,« je za BBC povedala Marina iz Tule, ki se zaradi strahu pred posledicami skriva za spremenjenim imenom.

    Množični izpadi mobilnega interneta

    Kremelj ukrepe uradno utemeljuje z varnostnimi razlogi in nezadostnim shranjevanjem podatkov na ruskem ozemlju, toda številni strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za krepitev nadzora nad komunikacijo državljanov.

    Aplikacija MAX, v ozadju logotipa aplikacij WhatsApp in Telegram. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters
    Aplikacija MAX, v ozadju logotipa aplikacij WhatsApp in Telegram. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

    Vzporedno se po državi širijo množični izpadi mobilnega interneta, ki jih oblasti razglašajo kot zaščito pred ukrajinskimi napadi z droni. Toda v številnih mestih so prebivalci ostali brez osnovnih storitev. »Nemogoče je preveriti vozne rede avtobusov, tudi taksi vožnje so se podražile,« opisuje Konstantin iz Vladimira. Državna televizija je izpade predstavila kot »digitalni detox«, toda prebivalci opozarjajo, da jim onemogočajo normalno življenje in delo.

    Vendar izpadi, ki ohromijo javni promet, storitve in delo na daljavo, po mnenju analitikov nimajo pravega vojaškega učinka. Namesto tega vse bolj ustvarjajo podobo omenjenega »digitalnega detoxa«, toda v resnici krepijo odvisnost uporabnikov od državne infrastrukture – predvsem od aplikacije Max.

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rusija-Ukrajinavojna v UkrajiniVladimir Putinwhatsappmobilna aplikacijaTelegrammax

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Aplikacije

    Rusija nad WhatsApp in Telegram, rojeva se super aplikacija Max

    Novo državno aplikacijo Max razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz kroga predsednika Vladimirja Putina.
    6. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Monza

    Čarovnija Maxa Verstappna in najhitrejši krog v zgodovini Formule 1

    Max Verstappen je s presenetljivo zmago v kvalifikacijah Monze postavil nov rekord proge in ugnal favorizirana McLarna.
    6. 9. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Bratska drama v Barceloni: Padec brata prinesel zmago drugemu

    Marc Marquez je zmagal na sprintu v Barceloni po padcu vodilnega brata Alexa, s čimer je še utrdil vodstvo v prvenstvu.
    6. 9. 2025 | 17:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Nemci s težavami do obračuna z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Italijo

    Nemčija se je po preobratu proti Portugalski uvrstila v četrtfinale EuroBasketa 2025, kjer čaka na zmagovalca dvoboja med Slovenijo in Italijo.
    6. 9. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veronika Erjavec do izjemnega uspeha in turnirske zmage

    Z zmago na turnirju WTA 125 v Changshi je Veronika Erjavec dosegla največji uspeh kariere in se prvič prebila med najboljših 120 igralk sveta.
    6. 9. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Bratska drama v Barceloni: Padec brata prinesel zmago drugemu

    Marc Marquez je zmagal na sprintu v Barceloni po padcu vodilnega brata Alexa, s čimer je še utrdil vodstvo v prvenstvu.
    6. 9. 2025 | 17:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Nemci s težavami do obračuna z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Italijo

    Nemčija se je po preobratu proti Portugalski uvrstila v četrtfinale EuroBasketa 2025, kjer čaka na zmagovalca dvoboja med Slovenijo in Italijo.
    6. 9. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Veronika Erjavec do izjemnega uspeha in turnirske zmage

    Z zmago na turnirju WTA 125 v Changshi je Veronika Erjavec dosegla največji uspeh kariere in se prvič prebila med najboljših 120 igralk sveta.
    6. 9. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo