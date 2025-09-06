Rusija nad WhatsApp in Telegram, rojeva se super aplikacija Max

Ruski regulator Roskomnadzor je sredi avgusta uvedel omejitve za klice prek WhatsAppa in Telegrama, dveh najbolj priljubljenih aplikacij v državi, ki ju uporablja večina od 143 milijonov prebivalcev Rusije – 97 milijonov jih ima naloženo in uporabljajo WhatsApp, 90 milijonov pa Telegram. Ukrep sovpada z lansiranjem nove državne aplikacije Max, ki jo razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, energetskega velikana Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz tesnega kroga predsednika Vladimirja Putina.

Max, ki je od 1. septembra prednaložen na vse nove naprave, je zasnovan kot »super-aplikacija« po kitajskem vzoru WeChata – združuje sporočanje, bančne storitve, državne portale in opozorilne sisteme. Njena politika zasebnosti omogoča deljenje podatkov z državnimi organi, kar vzbuja zaskrbljenost glede nadzora in varnosti uporabnikov, je mogoče povzeti zgodbo BBC.

Starši pozvani k selitvi komunikacije na Max

Aplikacijo oblasti agresivno promovirajo, v šolah pa so starši že pozvani k selitvi komunikacije na Max. Šole so zdaj dolžne preseliti starševske klepete v aplikacijo. V Rostovski regiji, ki meji na Ukrajino, se Max uvaja kot sistem za obveščanje, v Sankt Peterburgu pa ga povezujejo z reševalnimi službami.

Aplikacija WhatsApp je izjemno priljubljena v Rusiji. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

Kljub vsesplošni promociji Max še vedno močno zaostaja za tekmeci – trenutno poročajo o 30 milijonih uporabnikih. »Obstaja možnost, da bodo te ukrepe uporabljali še za druge cilje kot boj proti dronom,« opozarja odvetnik za digitalne pravice Sarkis Darbinjan.

Za številne Ruse so priljubljene platforme življenjskega pomena – uporabljajo jih za delo, nakupovanje in celo naročanje taksijev. »Oblasti nočejo, da bi ohranjali kakršnekoli vezi ali medsebojno podporo. Želijo, da vsak tiho sedi v svojem kotu,« je za BBC povedala Marina iz Tule, ki se zaradi strahu pred posledicami skriva za spremenjenim imenom.

Množični izpadi mobilnega interneta

Kremelj ukrepe uradno utemeljuje z varnostnimi razlogi in nezadostnim shranjevanjem podatkov na ruskem ozemlju, toda številni strokovnjaki opozarjajo, da gre predvsem za krepitev nadzora nad komunikacijo državljanov.

Aplikacija MAX, v ozadju logotipa aplikacij WhatsApp in Telegram. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

Vzporedno se po državi širijo množični izpadi mobilnega interneta, ki jih oblasti razglašajo kot zaščito pred ukrajinskimi napadi z droni. Toda v številnih mestih so prebivalci ostali brez osnovnih storitev. »Nemogoče je preveriti vozne rede avtobusov, tudi taksi vožnje so se podražile,« opisuje Konstantin iz Vladimira. Državna televizija je izpade predstavila kot »digitalni detox«, toda prebivalci opozarjajo, da jim onemogočajo normalno življenje in delo.

Vendar izpadi, ki ohromijo javni promet, storitve in delo na daljavo, po mnenju analitikov nimajo pravega vojaškega učinka. Namesto tega vse bolj ustvarjajo podobo omenjenega »digitalnega detoxa«, toda v resnici krepijo odvisnost uporabnikov od državne infrastrukture – predvsem od aplikacije Max.