Rusija nadaljuje z napadi na Kijev, več mrtvih

Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območje Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti štirje ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko.

Ruske sile so Kijev napadle z balističnimi raketami in droni. V mestu je ponoči odjeknilo več eksplozij, in sicer po tem, ko je ukrajinska zračna obramba opozorila, da se mestu približujejo rakete.

»Regija Kijev je bila ponovno tarča sovražnega napada z raketami in droni,« je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Timur Tkačenko.

Kijevski župan Vitalij Kličko je na družbenih omrežjih zapisal, da sta bila v napadih na prestolnico ubita dva človeka. V ločenem napadu na skladišče pa je umrl en zaposleni, je še sporočil Kličko. V severnem predmestju Kijeva Višgorod je bil medtem v napadu na stanovanjsko zgradbo po navedbah reševalcev ubit en otrok, trije ljudje pa so bili ranjeni, med njimi otrok.

Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so v okolici Kijeva napadli transformatorske postaje, ki zagotavljajo električno energijo za vojaško-industrijske objekte v Kijevu in njegovi okolici.. FOTO: Vladyslav Musiienko Afp

Ukrajinska zračna obramba je ponoči prestregla pet balističnih raket in 155 dronov, ki jih je izstrelila Rusija, poroča španska tiskovna agencija EFE. Po navedbah ukrajinskega vojnega letalstva so rakete in droni, ki jih zračna obramba ni prestregla, zadeli 18 ciljev po vsej Ukrajini.

Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so v okolici Kijeva napadli transformatorske postaje, ki zagotavljajo električno energijo za vojaško-industrijske objekte v Kijevu in njegovi okolici. Po poročanju AFP je še sporočilo, da so napadli tudi hidroelektrarno in termoelektrarno.

Glavni ukrajinski dobavitelj električne energije DTEK je potrdil, da je bilo omrežje poškodovano, zaradi česar je bila prekinjena oskrba z elektriko.