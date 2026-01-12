Rusija menda sestrelila letalo F-16

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V nedeljo je v intervjuju za rusko televizijo poveljnik ruske vojske v Ukrajini, znan le pod vzdevkom Sever, dejal, da je njegova enota nad Ukrajino sestrelila v ZDA izdelano vojaško letalo F-16.
Naprednega vojaškega lovca so domnevno sestrelili z ruskim protizračnim sistemom S-300. Letalo so menda zadeli z dvema izstrelkoma, prvi ga je poškodoval, drugi dokončno uničil, poroča ruski državni medijski portal Russia Today.
»Dolgo časa smo se pripravljali na to operacijo. Sledili smo mu in ga pričakovali. Sovražnik se je bahal, da so ta letala neuničljiva. Izkazalo se je, da padejo z neba kakor vsa druga,« je v intervjuju dejal ruski poveljnik. Kdaj naj bi se to zgodilo ni navedel.
Ukrajina njegovih navedb še ni komentirala. Lovce F-16 sicer uporablja od avgusta 2024, pred kratkim pa so se pohvalili z doseženim mejnikom tisoč sestreljenih tarč. Sicer gre v glavnem za brezpilotnike in prestrežene rakete, doslej niso potrdili še nobene sestrelitve pilotiranega ruskega letala. Po zadnjih znanih podatkih je Ukrajina doslej v bojih izgubila že štiri letala F-16.
