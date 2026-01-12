Rusija menda sestrelila letalo F-16

V nedeljo je v intervjuju za rusko televizijo poveljnik ruske vojske v Ukrajini, znan le pod vzdevkom Sever, dejal, da je njegova enota nad Ukrajino sestrelila v ZDA izdelano vojaško letalo F-16.

Naprednega vojaškega lovca so domnevno sestrelili z ruskim protizračnim sistemom S-300. Letalo so menda zadeli z dvema izstrelkoma, prvi ga je poškodoval, drugi dokončno uničil, poroča ruski državni medijski portal Russia Today.

Danska in Nizozemska sta s privoljenjem ZDA lovce F-16 predala Ukrajini. FOTO: Sergei Gapon/AFP

»Dolgo časa smo se pripravljali na to operacijo. Sledili smo mu in ga pričakovali. Sovražnik se je bahal, da so ta letala neuničljiva. Izkazalo se je, da padejo z neba kakor vsa druga,« je v intervjuju dejal ruski poveljnik. Kdaj naj bi se to zgodilo ni navedel.

Ukrajina njegovih navedb še ni komentirala. Lovce F-16 sicer uporablja od avgusta 2024, pred kratkim pa so se pohvalili z doseženim mejnikom tisoč sestreljenih tarč. Sicer gre v glavnem za brezpilotnike in prestrežene rakete, doslej niso potrdili še nobene sestrelitve pilotiranega ruskega letala. Po zadnjih znanih podatkih je Ukrajina doslej v bojih izgubila že štiri letala F-16.