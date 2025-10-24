Rusija naj bi zasedla tri vasi; z zahodno pomočjo tudi okrepila svoj arzenal

Medtem ko se spopadi na vzhodu Ukrajine nadaljujejo z nezmanjšano silovitostjo in rusko obrambno ministrstvo danes poroča o zavzetju novih vasi, obsežna mednarodna preiskava razkriva, kako je Rusija v preteklih letih s pomočjo skrivne mreže podjetij pridobivala občutljivo zahodno tehnologijo za krepitev svoje jedrske podmorniške flote v Arktiki.

Hkrati pa Kijev stopnjuje svojo kampanjo napadov z brezpilotnimi letalniki na rusko energetsko infrastrukturo, kar kaže na tehnološko tekmo, ki poteka vzporedno s konvencionalnim bojevanjem.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da so njihove sile prevzele nadzor nad tremi vasmi v vzhodni Ukrajini: Bolohivko v regiji Harkov, Promin v regiji Doneck in Zlagodo v regiji Dnipropetrovsk, poroča tiskovna agencija Reuters.

Pred tem so sporočili tudi zavzetje naselja Dronivka v regiji Doneck.

Ruskih navedb zaenkrat ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Ukrajinski droni vse globlje v Rusijo

Medtem ko Rusija poroča o napredku na kopnem, Ukrajina nadaljuje s svojo strategijo napadov na cilje globoko znotraj ruskega ozemlja. V zadnjih treh mesecih so ukrajinske sile po lastnih navedbah izvedle več kot 60 napadov na ruske energetske objekte, navaja Reuters. Napadi naj bi povzročili znatno škodo in motnje v pretoku nafte.

Zapletena mreža podjetij omogočila Rusiji dostop do zahodne tehnologije. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Visoki ukrajinski poveljnik iz 14. polka za globoke udare, ki je eden od vodilnih pri teh operacijah in se je za Reuters predstavil le s klicnim znakom Charlie, je potrdil, da brezpilotni letalniki letijo tudi do 2000 kilometrov daleč. Priznal pa je, da se Rusija hitro prilagaja.

»Spopadamo se s precej spretnim nasprotnikom,« je dejal za Reuters. »Imajo visoko stopnjo usposobljenosti in se hitro prilagajajo našim metodam, taktikam, ki jih uporabljamo.«

Po njegovih besedah Rusija krepi svojo zračno obrambo ter razvija elektronske sisteme za zaznavanje in motenje ukrajinskih dronov. »Ne smemo pozabiti, da ima sovražnik najmočnejši sistem zračne obrambe na celini,« je dodal Charlie.

Kljub temu Ukrajina po njegovih besedah še naprej išče luknje v ruski obrambi z uporabo najnovejše tehnologije in analitike. Poudarek ni več na količini, temveč na kakovosti dronov, za kar skrbi posebna razvojna ekipa znotraj polka, še navaja Reuters.

Washington Post: Zahod ni uspel preprečiti nabave tehnologije za ruski projekt. FOTO: Andrew Kravchenko/AFP

Skrivni ruski projekt »Harmony« z zahodno tehnologijo

V ozadju trenutnih spopadov pa obsežna preiskava, ki jo je vodil časnik The Washington Post v sodelovanju z evropskimi mediji v okviru projekta »Ruske skrivnosti«, razkriva, kako je Rusija sistematično gradila podvodni nadzorni sistem »Harmony« za zaščito svoje jedrske podmorniške flote v Arktiki. Pri tem naj bi se močno zanašala na občutljivo tehnologijo, pridobljeno od ameriških in evropskih podjetij prek zapletene mreže slamnatih podjetij.

Rusiji je po ugotovitvah preiskave uspelo pridobiti napredne sonarske sisteme, podvodni dron z dosegom do 3000 metrov globine, sofisticirane podvodne antene in celo floto ladij, ki so se izdajale za komercialna ali raziskovalna plovila, medtem ko so dejansko opravljale namestitvena dela za rusko vojsko.

Vsa ta oprema naj bi bila ključna za postavitev nevidne nadzorne mreže v Barentsovem morju in drugih arktičnih vodah, kjer delujejo ruske podmornice z medcelinskimi balističnimi raketami, piše Washington Post, ki se sklicuje na nemške sodne spise ter ameriške in zahodne varnostne vire.

Sistem »Harmony« naj bi z mrežo senzorjev na morskem dnu zaznaval vstop ameriških podmornic v ruska pomorska »zatočišča« (bastions) in tako oteževal zahodne poskuse sledenja ali uničenja teh podmornic, ki so ključne za rusko jedrsko doktrino povračilnega udara.

Poudarek ukrajinskih napadov ni več na količini, temveč kakovosti dronov. FOTO: Olga Maltseva/AFP

»Harmony krepi rusko sposobnost, da svoje jedrsko oborožene podmornice spravi v in iz pristanišča, ne da bi bile odkrite, nadlegovane ali prestrežene,« je za Washington Post dejal Bryan Clark, nekdanji visoki uradnik ameriške mornarice. »To je ruski poskus zmanjšanja ameriške sposobnosti nadzora območij okoli podmorniških baz.«

Neuspeh zahodnih vlad in podjetij pri preprečevanju te nabave po mnenju strokovnjakov spodkopava varnost ZDA in zaveznic Nata.

Cipersko podjetje kot krinka

V središču nabavne mreže je bilo po navedbah Washington Posta podjetje Mostrello Commercial Ltd. s sedežem na Cipru, ki naj bi delovalo kot krinka za ruski vojaško-industrijski kompleks in izvedlo nakupe v vrednosti več deset milijonov dolarjev.

Njegova vloga je bila razkrita med letošnjim sojenjem v Nemčiji ruskemu državljanu Aleksandru Šnjakinu, ki je bil obsojen na pet let zapora zaradi usklajevanja nakupov za Mostrello v nasprotju z nemškimi trgovinskimi zakoni.

Rusko obrambno ministrstvo je naročilo serijo 56 manevrirnih raket Kalibr tipa 3M-14S. FOTO: Andrew Kravchenko/AFP

Nemške oblasti naj bi na mrežo že leta 2021 opozorila ameriška agencija Cia, vendar so ukrepale šele po ruski invaziji na Ukrajino. Kasneje so ZDA uvedle sankcije proti podjetju Mostrello.

Ko so novinarji nizozemske javne radiotelevizije KRO-NCRV nedavno obiskali sedež podjetja v Limassolu, so našli zapuščeno pisarno, še poroča Washington Post.

Dokumenti, pridobljeni v okviru preiskave, kažejo na transakcije podjetja Mostrello s podjetji iz ZDA, Velike Britanije, Norveške, Švedske, Italije in drugih članic Nata. Številna podjetja so zatrdila, da niso vedela za kršitve in da so prejela zagotovila o civilni rabi. Vendar pa so nekateri dokumenti, kot pogodba za prodajo sonarjev ameriškega EdgeTecha iz leta 2015, vsebovali dele v ruščini in navajali najem opreme podjetju v Moskvi.

Ukrajina išče luknje v ruski obrambi z uporabo najnovejše tehnologije. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Norveški Kongsberg Gruppen pa je prodajo opreme podjetju Mostrello lani ustavil šele po posredovanju norveške varnostne službe, piše Washington Post.

Nemške oblasti so Mostrello opisale kot krinko za moskovsko podjetje UPT, ki je v preteklosti sodelovalo z ruskimi obveščevalnimi službami FSB in SVR.

Novo rusko naročilo jedrsko sposobnih raket

Medtem ko Rusija krepi obrambo svoje podmorniške flote, pa očitno vlaga tudi v njeno ofenzivno moč. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju ukrajinskega obrambnega portala Militarnyi, ki ga povzema United24 Media, naročilo serijo 56 manevrirnih raket Kalibr tipa 3M-14S.

Gre za različico, zasnovano za nošenje »posebne«, torej jedrske bojne glave. Naročilo v ocenjeni vrednosti preko 100 milijonov dolarjev je bilo oddano konstruktorskemu biroju Novator, dobave pa naj bi potekale do konca leta 2026.

Tehnološka tekma med Ukrajino in Rusijo poteka vzporedno z boji. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Raketa 3M-14 Kalibr (NATO oznaka SS-N-30A) je manevrirna raketa za napade na kopenske cilje z dosegom med 1500 in 2500 kilometri, ki se izstreljuje z ladij in podmornic.

Postala je temelj ruskih pomorskih udarnih zmogljivosti, navaja projekt CSIS Missile Threat.

Rusija naj bi s temi raketami opremila vse novejše pomorske platforme.

Rakete Kalibr, ki lahko nosijo konvencionalne ali jedrske bojne glave, je Rusija že uporabila tako v Siriji kot v vojni proti Ukrajini.