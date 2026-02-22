Rusija z obsežnimi napadi, Zelenski: Moskva več vlaga v napade kot diplomacijo

Rusija je danes izvedla nov obsežen napad na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, so sporočile ukrajinske oblasti. Več eksplozij je odjeknilo v Kijevu, tarče napadov pa so bile tudi regije Dnipropetrovsk, Kirovograd, Nikolajev, Odesa in Sumi. V napadih je bila ubita najmanj ena oseba, osem pa jih je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinsko prestolnico Kijev so danes zjutraj pretresla številna eksplozivna izbruhi. Predstavniki oblasti so opozorili, da so ruske sile, dva dni pred četrto obletnico ruske invazije na Ukrajino, izvedle napad z balističnimi raketami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sovražnik napada prestolnico z balističnim orožjem,« je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Timur Tkačenko in pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih.

Uničena lokomotiva po zračnih napadih. FOTO: Oleksii Kuleba Via Facebook/Reuters

Zelenski je sporočil, da je v napadih najmanj ena oseba izgubila življenje, osem pa jih je ranjenih, med njimi tudi otrok. Glavna tarča napada je bila oskrba z električno energijo, poškodovane pa so bile tudi stanovanjske zgradbe in železniška infrastruktura. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Zelenski dodal, da je Rusija v novih napadih uporabila skoraj 300 dronov in 50 raket. »Moskva še naprej vlaga več v napade kot v diplomacijo,« je poudaril.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu sporočil, da sta v napadu ranjena ženska in otrok. V okolici Kijeva je bila ranjena najmanj ena oseba, v petih okrožjih pa so zabeležili več kot deset poškodovanih stanovanjskih objektov, je sporočil guverner regije Mikola Kalašnikov.

V mestu Lvov na zahodu Ukrajine je bilo ponoči izvedenih več eksplozij, v katerih je bil ubit najmanj en policist, več ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočali lokalni mediji. FOTO: Yuriy Dyachyshyn/AFP

Ruske sile so z več deset brezpilotnimi letali ter balističnimi in vodenimi raketami izvedle tudi obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Guverner Odese Oleh Kiper je zapisal, da je nočni napad z brezpilotnimi letali povzročil požare v energetski infrastrukturi regije, vendar so te že pogasili.

V mestu Lvov na zahodu Ukrajine je bilo ponoči izvedenih več eksplozij, v katerih je bil ubit najmanj en policist, več ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočali lokalni mediji. Župan Lvova Andrij Sadovij je napad označil za teroristični, dodal pa je, da je bilo ranjenih 15 ljudi, med njimi tudi 23-letna policistka, ki je izgubila življenje. »To je očitno teroristično dejanje,« je dejal župan, vendar ni navedel morebitnih storilcev.