Rusija z raketami in droni napadla več krajev

Več ukrajinskih regij je bilo danes tarča novih obsežnih ruskih napadov z raketami in droni, so sporočile ukrajinske oblasti. V mestu Mikolajev na jugu države je bila v napadu ubita ena oseba, še dve pa v Kijevu. Del ukrajinske prestolnice je zaradi napada ostal brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske sile so napade s 44 raketami in 20 droni izvedle okoli pete ure po srednjeevropskem času. »Sovražnik je v napadu uporabil različno orožje, od dronov do manevrirnih in balističnih raket,« je pojasnil vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni in dodal, da je zračna obramba sestrelila 29 raket in 15 dronov.

V napadu na Mikolajev so bile poškodovane strehe 20 hiš ter del tamkajšnjega plinovoda in vodovoda, je sporočil župan mesta Oleksandr Senkevič in opozoril, da je v napadu umrl en človek.

Eksplozije je bilo danes slišati tudi v Kijevu, kjer je bilo po navedbah župana Vitalija Klička ranjenih šest ljudi. Trije so bili ranjeni, ko je po napadu na stanovanjsko stavbo v okrožju Golosivski izbruhnil požar, še trije pa so bili poškodovani v okrožju Dnipro, je pojasnil.

Rusko obstreljevanje je za Ukrajince stalnica. FOTO: Sergey Bobok/AFP

Kmalu zatem je napade na Ukrajino potrdil tudi predsednik Volodimir Zelenski. Kot je zapisal na omrežju X, so ruske sile napadle šest ukrajinskih regij, v napadih pa so bili ubiti trije ljudje.

»V Mikolajevu je bilo uničenih več deset hiš, ena oseba je bila ubita. V Kijevu je bilo ranjenih več kot deset ljudi, poročajo tudi o dveh smrtnih žrtvah. V Harkovu pa sta bili ranjeni dve osebi,« je še dodal Zelenski.

V napadu na prestolnico so bili poškodovani tudi daljnovodi, del okrožja Dnipro je ostal brez elektrike.

Poljska je medtem po silovitih ruskih napadih na Ukrajino aktivirala več bojnih letal, da bi zagotovila varnost svojega zračnega prostora, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Rusi so sicer izvedli napad ravno v času, ko se na obisku v Kijevu mudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Med napadom se je po navedbah AFP zatekel v zaklonišče v svojem hotelu.