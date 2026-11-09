Prenehanje izhajanja ruskega medija, ki je odkrito kritiziral oblast

Časnik Nova Gazeta, ki velja za trdnjavo neodvisnega novinarstva v Rusiji, je po 30 letih danes uradno prenehal izhajati, poroča STA. Uredništvo se je še zadnjič sestalo v prostorih časnika v Moskvi in jih nato izpraznilo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja ruske medije.

Zaprtje časnika je uredništvo napovedalo konec oktobra, ko je sporočilo, da so v to prisiljeni pod pritiskom oblasti. Pojasnili so, da so prejeli obvestilo o izselitvi, ki jih zavezuje, da do 9. novembra zapustijo svoje zgodovinske prostore v Moskvi. Hkrati so jim odvzeli možnost financiranja, saj so blokirali sistem, ki je časniku omogočal prejemanje donacij.

Časnik Nova Gazeta, ustanovljen leta 1993, je bil vrsto let eden zadnjih ruskih medijev, ki je odkrito kritiziral Kremelj in odprto nasprotoval ruski agresiji v Ukrajini. Po njenem začetku februarja 2022 so oblasti okrepile pritiske na neodvisne medije in uvedle strogo cenzuro.

Zaradi tega je bila velika večina ruskih neodvisnih novinarjev prisiljena v izgnanstvo. K temu so bili prisiljeni tudi številni novinarji in uredniki časnika, ki je posledično začel delovati v manjšem obsegu, medtem ko je bil še naprej stalno deležen pritiskov. Oblasti so ga uvrstile med državi sovražne tuje agente, njene novinarje in urednike pa so večkrat pridržali in zaslišali.

Uredništvo se je še zadnjič sestalo v prostorih časnika v Moskvi in jih nato izpraznilo. FOTO: Ramil Sitdikov/Reuters

Več novinarjev časnika je bilo zaradi svojega dela umorjenih. Med njimi je bila tudi Ana Politkovska, ki je bila med prvimi kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina in je več let preiskovala obtožbe o zlorabah ruske vojske med operacijami v Čečeniji.

Ustreljena je bila Putinov rojstni dan 7. oktobra 2006 na hodniku njenega stanovanjskega bloka v Moskvi. Ustanovitelj in nekdanji odgovorni urednik časnika Dmitrij Muratov je leta 2021 prejel Nobelovo nagrado za mir za prizadevanja za zaščito svobode izražanja.

Po objavi, da bo časnik nehal izhajati, je bil kritičen, da se je to zgodilo v okviru obsežne ruske vojne na Ukrajino. Časnik so utišali, »ker smo glasni nasprotniki vojne v kakršnikoli obliki,« je povedal v intervjuju za AFP. Organizacije za človekove pravice, med njimi Novinarji brez meja in Amnesty International, so prav tako obsodile zaprtje časnika.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk ga je v izjavi obsodil kot »še en uničujoč udarec za neodvisne medije v Rusiji«. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem danes zaprtje časnika označil za »običajen cikel sprememb«. »Napačno bi bilo trditi, da se obdobje neodvisnih ruskih medijev bliža koncu. Ruski mediji so zelo raznoliki in se razvijajo v izredno konkurenčnem okolju,« je še dejal.