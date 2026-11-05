Rusija: Obtožbe o kibernetskih napadih so absurdne

Uradna Moskva je danes kot absurdne in neutemeljene zavrnila obtožbe o njeni vpletenosti v kibernetske napade, ki so pred dnevi prizadeli hladilne sisteme več trgovin z živili v Evropi. Obtožbe proti Rusiji »so absurdne in kot vedno brez utemeljitev in dokazov,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov.

Ocenil je, da »takšne neutemeljene obtožbe o vpletenosti Rusije postajajo vztrajen trend v evropskih državah«. »Še enkrat poudarjam, da gre za popolnoma absurdne obtožbe«, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki je povzela ruske medije.

Moskve doslej neposredno ni nihče obtožil za te napade, zaradi katerih so bili v ponedeljek trgovci v več evropskih državah prisiljeni zavreči za več milijonov evrov hrane. Niti ni znano, kdo stoji za njimi, niti nihče ni prevzel odgovornosti. So pa v zadnjih mesecih evropske države opozorile na povečanje ruskih sabotaž in rusko hibridno vojno, medtem ko Moskva že več kot štiri leta nadaljuje vojno v Ukrajini.

Več trgovskih verig v najmanj sedmih državah EU so v ponedeljek domnevno prizadeli kibernetski napadi, ko so v hladilnih napravah njihovih trgovin temperature nenadoma močno narasle. Potem ko se je tovrsten incident sredi oktobra zgodil v Franciji, so o težavah s hladilnimi napravami v ponedeljek poročali iz Belgije, Luksemburga, Irske, Nizozemske, Estonije, Švedske in tudi Finske.

Evropski komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen je dogajanje označil za »nameren poskus motenja prehranske dobavne verige in spodkopavanja zaupanja potrošnikov vanjo« ter kot »opozorilo, ki ga moramo jemati zelo resno«. Zagotovil pa je, da »evropska prehranska varnost trenutno ni ogrožena«, medtem ko so »odpadki hrane in posledice za podjetja zelo resnični«.