Rusija odredila evakuacijo prebivalcev z zasedenih ozemelj na jugu Ukrajine

Oblasti, ki jih je na zasedenih ozemljih na jugu Ukrajine nastavila Rusija, so danes odredile evakuacijo družin z otroki, starejših ljudi, invalidov in bolnikov s fronte na območju. Evakuacija naj bi zajela 18 krajev, med njimi tudi Energodar, kjer se nahaja nuklearka v Zaporožju. Kot razlog za evakuacijo navajajo okrepljeno obstreljevanje naselij.

»V zadnjih nekaj dneh je sovražnik okrepil obstreljevanje naselij v bližini fronte. Zato smo sprejeli odločitev, da evakuiramo otroke in starše, starejše ljudi, invalide in bolnike v bolnišnicah,« je na družbenih omrežjih zapisal proruski guverner ukrajinske regije Zaporožje Jevgenij Balicki.

Po njegovih besedah bo začasna evakuacija potekala v 18 krajih, med njimi tudi iz mesta Energodar, kjer se nahaja jedrska elektrarna v Zaporožju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do evakuacije prihaja v luči večmesečnih priprav Ukrajine na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile. V pričakovanju ukrajinske protiofenzive se je v zadnjih dneh v Rusiji zgodilo več sabotaž, med drugim na železnicah in v skladiščih goriva.

EU bo zagotovila milijardo evrov

Države članice EU so danes dokončno potrdile dogovor, v skladu s katerim bo za sofinanciranje dobav streliva Ukrajini, ki ga bodo naročile skupaj, na voljo milijarda evrov iz evropskega mirovnega instrumenta. Gre za del načrta, v skladu s katerim namerava EU Ukrajini dobaviti milijon topniških izstrelkov v enem letu.

Iz instrumenta EPF, v katerega sredstva prispevajo države članice, bo mogoče sofinancirati dobavo topniških izstrelkov kalibra 155 milimetrov in raket, ki jih bodo članice naročile pri podjetjih s sedežem in proizvodnjo v EU ali na Norveškem. Njihove dobavne verige lahko vključujejo tudi podjetja, ki imajo sedež ali proizvodnjo izven EU oziroma Norveške, so zapisali na Svetu EU.

Sofinanciranje stroškov dobave pa bo mogoče tudi za strelivo in rakete, ki je bilo v večjem delu proizvedeno v EU ali na Norveškem, vključno s končnim sestavljanjem. Iz instrumenta bodo članice prejele povrnjenih približno 50 odstotkov vrednosti stroškov dobave.