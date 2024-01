Rusija obtožila Kijev za napad na plinski terminal

Rusija je danes odgovornost za napad na terminal za zemeljski plin v bližini Sankt Peterburga v nedeljo pripisala Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je očital Kijevu, da napada civilno infrastrukturo in ljudi. »Režim v Kijevu še naprej kaže svoj zverinski obraz. Napadajo civilno infrastrukturo in ljudi,« je dejal Peskov, ko so ga vprašali glede incidenta v pristanišču Ust-Luga v regiji Leningrad. Zagotovil je, da obrambno ministrstvo dela vse za zagotovitev zaščite pred tovrstnimi napadi.

V nedeljo je zagorelo na plinskem terminalu v pristanišču Ust-Luga blizu meje z Estonijo. Po navedbah največjega ruskega izvoznika utekočinjenega plina Novatek je požar izbruhnil zaradi zunanjega vzroka, podrobnosti niso podali. V požaru ni bilo mrtvih ali poškodovanih.

Požar je bil zadnji v seriji domnevnih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. FOTO: Handout AFP

Ukrajinski spletni portal Ukrajinska Pravda je v nedeljo ob navajanju virov blizu vodstva v Kijevu poročal, da je bila nesreča posledica posebne operacije ukrajinske tajne službe. Terminal so menda napadli z droni.

Požar je bil sicer zadnji v seriji domnevnih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Prejšnji teden je Kijev prevzel odgovornost za dva napada, med drugim enega v regiji Leningrad.