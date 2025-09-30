Po dolgem času večji opozicijski shod v Rusiji

V soboto se je pred uradom ruskega predsednika Vladimirja Putina v bližini Kremlja zbralo do tisoč ljudi, ki so v dolgi vrsti potrpežljivo čakali, da bi oddali pisne pritožbe glede perečih socialnih in okoljskih težav.

Po poročanju neodvisnih ruskih medijev je bilo to eno največjih zborovanj, povezanih z opozicijo, vse od predsedniških volitev marca lani.

V državi, kjer so javni protesti zaradi stroge zakonodaje tako rekoč onemogočeni, so se državljani zatekli k obliki državljanskega aktivizma, ki je po zakonu dovoljena in je oblasti ne morejo preprosto zatreti. Tako je to postalo dejanje tihega, a odločnega upora.

Po poročanju neodvisnih medijev, kot so Sotovision, RusNews in Activatica, se je vrsta v najbolj obremenjenih trenutkih raztezala od 70 do 115 metrov, kar je v središču Moskve ustvarilo redek prizor organiziranega javnega nezadovoljstva.

Med organizatorji dogodka je bil tudi nekdanji predsedniški kandidat Boris Nadeždin. FOTO: Yulia Morozova/Reuters

Eden od organizatorjev je za preiskovalni medij Agentstvo pod pogojem anonimnosti povedal, da je v nekem trenutku v vrsti stalo 400 ljudi hkrati.

Končne ocene o številu udeležencev celotnega, pet ur in pol trajajočega dogodka, se po navedbah različnih virov gibljejo med 800 in 1000, čeprav teh številk ni bilo mogoče neodvisno preveriti, saj državni mediji o dogodku niso poročali.

Od ohranjanja parkov do socialnih pravic

Organizatorji, med katerimi sta bila tudi nekdanji predsedniški kandidat Boris Nadeždin in predstavnica opozicije Julija Galjamina, so prek platforme telegram poudarili, da ne gre za protest, temveč za zakonito obliko državljanske participacije. S tem so se spretno izognili omejitvam, ki veljajo za javna zborovanja.

Pritožbe, ki so jih udeleženci vlagali, so se po poročanju Moscow Timesa nanašale na širok spekter tem: od ohranjanja zelenih površin in arhitekturnih spomenikov, ki jih ogrožajo sporni gradbeni projekti, do nasprotovanja gradnji plačljivih cest, rušenju objektov in zmanjševanju socialnih pravic v času, ko država ogromna sredstva namenja za vojno.

Zadnji dogodek s primerljivo udeležbo se je zgodil marca lani med predsedniškimi volitvami, ko so opozicijski aktivisti pozvali volivce, naj se opoldne zberejo na voliščih v kampanji, poimenovani Opoldne proti Putinu. FOTO: Sergey Pivovarov/Reuters

»Javne jeze in želje po sodelovanju v življenju mesta ni mogoče prepovedati,« je po dogodku na omrežju telegram zapisala Galjamina. Njene besede odražajo strategijo opozicije, ki išče nove poti za izražanje kritike znotraj ozkih meja, ki jih dopušča sistem.

Pričevalci so po poročanju Moscow Timesa opazili, da so uslužbenci v sprejemni pisarni Kremlja vloge obravnavali hitreje kot običajno. To dejanje je bilo po mnenju opazovalcev verjetno namenjeno preprečevanju nastajanja predolgih vrst, ki bi pritegnile še več pozornosti medijev in mimoidočih.

Organizatorji so poudarili, da je bila udeležba na sobotnem dogodku bistveno večja kot na manjših akcijah vlaganja peticij v zadnjem letu, ki so bile med drugim usmerjene proti zakonu o evtanaziji živali in spremembam prostorskih načrtov.

Zadnji dogodek s primerljivo udeležbo se je zgodil marca lani med predsedniškimi volitvami, ko so opozicijski aktivisti pozvali volivce, naj se opoldne zberejo na voliščih v kampanji, poimenovani Opoldne proti Putinu, piše Moscow Times. Tudi takrat je bilo to simbolno dejanje, ki ga je bilo težko sankcionirati, saj so se ljudje zgolj udeležili volitev ob določeni uri.

Predstavnica opozicije Julija Galjamina (na sliki levo) je po dogodku zapisala, da zakonite oblike državljanske participacije ni mogoče prepovedati. FOTO: Tatyana Makeyeva/Reuters

Javni protesti proti Kremlju in vojni v Ukrajini so v Rusiji postali izjemno redki zaradi stroge zakonodaje, ki prepoveduje vsakršno kritiko vojske. Od začetka invazije je bilo zaradi protivojnih stališč na stotine ljudi kaznovanih z globami, zaprtih ali prisiljenih v izgnanstvo.

Vse od Alekseja Navalnega v Rusiji ni bilo resnejšega opozicijskega kandidata.