Rusija po navedbah Londona okrepila napade v regiji Doneck

Po podatkih britanskih obveščevalnih služb je ruska vojska v zadnjih sedmih dneh okrepila napade v okolici mesta Marinka, ki leži 20 kilometrov jugozahodno od regije Doneck, je v poročilu danes zapisalo britansko obrambno ministrstvo. Ukrajinska vojska pa je danes sporočila, da je od nedelje odbila 60 napadov in sestrelila šest brezpilotnih letal.

Ruske sile so bile najbolj aktivne na območju Donecka. Močno topniško obstreljevanje je prizadelo tudi Herson na jugu države, glavno žarišče spopadov pa naj bi bilo še vedno na območju Bahmuta v regiji Doneck, je še sporočil generalštab v Kijevu.

Poveljnik ukrajinskih oboroženih sil na vzhodu, general Oleksander Sirski, je obtožil Rusijo, da na območju Bahmuta uporablja taktiko požgane zemlje, podobno kot v Siriji. »Stavbe in položaje uničujejo z zračnimi napadi in artilerijskim ognjem. Razmere so težke, vendar pod nadzorom,« je dejal.

Dodal je, da so ukrajinske enote junaško prestale rusko ofenzivo v Bahmutu in uspele izčrpati enote ruske zasebne vojske Wagner, tako da je bil sovražnik zdaj prisiljen uporabiti posebne sile redne ruske vojske.

Njegovi komentarji so v nasprotju z izjavami vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina, ki je nedavno dejal, da njegove enote v Bahmutu napredujejo in da imajo ukrajinske enote težave zaradi izgube oskrbovalnih poti.

Ukrajinsko vodstvo vztraja, da se Bahmutu ne bo odpovedalo, saj bi to moskovskim enotam omogočilo nadaljnje napredovanje v notranjost države.

Doneck je največje mesto v istoimenski regiji, ki so jo separatisti, ki jih podpira Moskva, razglasili za neodvisno ljudsko republiko. Medtem je Moskva to območje anektirala v nasprotju z mednarodnim pravom. Za nadzor nad mestom Marinka, od koder vodijo pomembne prometne poti, se ruska vojska bori že od leta 2014, in je v veliki meri uničeno zaradi raketnega obstreljevanja, navaja britansko poročilo.