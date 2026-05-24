Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti.

V Kijevu je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, izbruhnilo naj bi več požarov, oblasti pa so ljudem svetovale, naj ostanejo v zakloniščih.

Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo »kaznovala« odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči s četrtka na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone.