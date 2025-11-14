Rusija ponoči napadla vse dele Kijeva, požari so še vedno aktivni

V nočnih in zgodnjih jutranjih urah je bila ukrajinska prestolnica Kijev tarča obsežnega napada. Vojaška oblast mesta poroča o napadu z droni in raketami, ki so prizadeli več stanovanjskih blokov in infrastrukturnih objektov v skoraj vseh okrajih mesta.

Po besedah župana Vitalija Klička je bilo poškodovanih vsaj 24 ljudi, od tega so pet hospitaliziranih – med njimi nosečnica in ena oseba v kritičnem stanju, poroča Kyiv Independent. Ena oseba je umrla, še poroča ukrajinski medij.

Vodja vojaške uprave Kijeva Timur Tkačenko je poudaril, da so bile tarče višje stanovanjske stavbe, šola, zdravstveni objekt in administrativne zgradbe ter da so bila v napadu uporabljena tako brezpilotna letala kot rakete.

FOTO: Vladyslav Musiienko/Reuters

Kličko je opozoril, da bi bila lahko prekinjena preskrba z ogrevanjem, elektriko in vodo.

Napad na prestolnico je po navedbah uradnikov še vedno aktiven, prebivalcem pa so svetovali, naj ostanejo v zakloniščih, dokler alarm zaradi zračnega napada ne bo preklican.

Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije prizorišč v plamenih ter prebivalcev, ki so se zbirali pred stanovanjskimi bloki na ulicah, posutih z ruševinami.

»Rusi napadajo stanovanjske stavbe. Veliko večnadstropnih stanovanjskih blokov je poškodovanih, tako rekoč v vsakem okraju,« je na aplikaciji telegram zapisal Timur Tkačenko, vodja kijevske vojaške uprave.

Napad je izveden v času, ko se Evropska unija in drugi zavezniki osredotočajo na nadaljnje ukrepe proti korupciji v Ukrajini, hkrati pa zagotavljajo, da bo pomoč državi tekla naprej.