Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov

Ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več deset brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročil o smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo.

Ukrajinski droni so ponoči poleteli nad več kot deset ruskih regij in zasedenih ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim. Več dronov so sestrelili tudi nad Črnim morjem in Azovskim morjem, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na telegramu zapisal, da je zračna obramba prestregla najmanj 47 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Dodal je, da odstranjujejo ostanke sestreljenih brezpilotnikov, škode ali žrtev pa ni omenil.

Tarča napada je bila tudi regija Tula, približno 180 kilometrov južno od Moskve, je sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Miljajev. Dodal je, da je nastala škoda na več hišah, ranjena je bila ena oseba.

Razdejanje v Zaporožju po ruskem napadu. FOTO: Stringer Reuters

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Ukrajinska vojska je med drugim pred kratkim napadla Moskvo, vse bolj pa se osredotoča tudi na cilje na Krimu, ki ga želi odrezati od celinske Rusije.

Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.