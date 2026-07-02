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    Svet

    Rusija ponoči silovito napadla ukrajinsko prestolnico; umrlo najmanj osem ljudi

    Eksplozije so tresle stavbe po vsem mestu, več sosesk je bilo evakuiranih. Ukrajinski predsednik je le nekaj ur prej opozoril, da se pripravlja obsežen napad.
    Zora nad Kijevom FOTO: Anna Voitenko/Reuters
    Galerija
    Zora nad Kijevom FOTO: Anna Voitenko/Reuters
    R. I.
    2. 7. 2026 | 07:00
    2. 7. 2026 | 07:02
    3:46
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    Ruska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letali in raketami na Kijev; ubitih je bilo najmanj osem ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. Eksplozije so tresle stavbe po vsem mestu, več sosesk pa je bilo evakuiranih, le nekaj ur zatem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad, poroča britanski BBC.

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    Med žrtvami so bili tudi otroci, je povedal vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko. »Sovražnik znova namerno cilja stanovanjska območja in ubija civiliste,« je dejal v zgodnjih jutranjih urah.

    Prebivalci Kijeva si ogledujejo krater sredi stanovanjskega naselja. FOTO: Serhii Okunev/AFP
    Prebivalci Kijeva si ogledujejo krater sredi stanovanjskega naselja. FOTO: Serhii Okunev/AFP

    V četrtek zjutraj je dnevna svetloba prinesla jasnejše podobe kraterjev, ki so nastali ob eksplozijah, mogoče je bilo videti tudi goreče avtomobile ter razdejane stavbe in infrastrukturo. Po Kijevu je izbruhnilo več požarov, poročali so tudi o škodi na reševalni postaji v mestu, v kateri je bila vsaj ena oseba hudo ranjena. Gasilci so se borili tudi s požarom, ki je uničil hotel na osrednjem mestnem bulvarju.

    Ponoči so na nebu opazili sledi raket iz sistemov zračne obrambe, slišale pa so se tudi eksplozije brezpilotnih letal ter manevrirnih in balističnih raket. Ukrajinska veleposlanica v ZDA Olga Stefanišina je v objavi na omrežju X zapisala: »Še ena grozljiva noč za prebivalce mesta, ki so jo bili prisiljeni preživeti v zakloniščih.«

    Tarče so bile tudi stanovanjski bloki. FOTO: Genya Savilov/AFP
    Tarče so bile tudi stanovanjski bloki. FOTO: Genya Savilov/AFP

    To je bil največji ruski napad na Ukrajino v več kot dveh tednih. V sredo je ukrajinski predsednik Zelenski skrajšal obisk v Dublinu, potem ko je izjavil, da je dobil nove obveščevalne podatke, ki kažejo, da Moskva načrtuje velik napad na Ukrajino.

    »Pozivam naše ljudi, naj bodo še posebej previdni, da zaščitijo sebe, svoje otroke in svoje družine,« je dejal in pripomnil, da ruski predsednik Vladimir Putin »že nekaj časa pripravlja obsežen napad na Ukrajino«.

    Za Kijevčani je nemirna noč. FOTO: Stringer/Reuters
    Za Kijevčani je nemirna noč. FOTO: Stringer/Reuters

    Poljska je po pisanju BBC aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora in dejanje označila za preventivni ukrep. O napadih na poljskem ozemlju sicer ni poročil. »Ti ukrepi so preventivne narave in so namenjeni zavarovanju in zaščiti zračnega prostora, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije,« je poljska vojska zapisala na omrežju X. Poljska je članica Nata, podpisnica določbe 5. člena vojaškega zavezništva, ki določa, da se »oborožen napad na eno članico Nata šteje za napad na vse«.

    Ruske čete so nedavno prodrle v mesto Kostantinivka, eno zadnjih ključnih utrdb Ukrajine na vzhodu. Če bo Moskvi uspelo zasesti mesto, bi ji to omogočilo prost vstop v celotno regijo Donbas. Medtem ukrajinski poveljniki zatrjujejo, da so letos spet zavzeli več ozemlja, kot so ga izgubili, in zmotili ključne oskrbovalne poti med Rusijo in okupiranim Krimom.

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    Vojna je pred zadnjo zaostritvijo spopadov nekoliko zastala, čete obeh strani pa so pretežno utrjene na svojih položajih. Rusija nadzoruje približno petino ukrajinskega ozemlja, ki ga je večinoma zasegla v prvih nekaj mesecih po obsežni invaziji februarja 2022.

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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