Rusija povzroča vse več tveganj v Črnem morju

Na zasedanju sveta Nato-Ukrajina so obsodili izstop Rusije iz dogovora o izvozu ukrajinske pšenice, njeno cinično uporabo hrane kot orožja in nevarna dejanja v Črnem morju. Nato bo še naprej utrjeval Ukrajino in povečal svojo budnost v črnomorski regiji.

Po mnenju zaveznikov novo rusko opozorilno območje v Črnem morju, na območju bolgarske izključne ekonomske cone, ustvarja nova tveganja za napačna predvidevanja in zaostrovanje. Poleg tega naj bi predstavljalo resno oviro za svobodo plovbe.