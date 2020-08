Rusija presenetila svet z zdravstvenim »Sputnikom«

Pripravljanje vzorca v laboratoriju Biocad v Sankt Peterburgu. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

Kar so napovedali že prejšnji teden, je danes potrdil tudi ruski predsednik: v Rusiji so razvili cepivo proti covidu-19 in ga prvi na svetu registrirali za uporabo. Tako doma kot v tujini je slišati dvome o učinkovitosti vakcine, ki menda še ni dovolj preizkušena . »Vem, da deluje dovolj učinkovito, ustvarja čvrsto odpornost. In ponavljam, cepivo je opravilo vse zahtevane preizkuse,« je povedal ruski voditelj. Proizvajala ga bosta dva laboratorija, z ministrstva za zdravstvo pa so sporočili, da novo zdravilo zagotavlja tudi do dve leti imunosti.Že na začetku meseca so v zvezni službi za nadzor nad zaščito pravic potrošnikov ugotovili, da trenutno v 17 ruskih raziskovalnih ustanovah preizkušajo kar 26 različnih cepiv, ki so bila izdelana s pomočjo šestih različnih tehnoloških postopkov. Prvi, ki so danes registrirali cepivo, so bili v moskovskem Zveznem raziskovalnem centru za epidemiologijo in mikrobiologijo, ki nosi ime pionirja ruske vakcinologijeV Rusiji poudarjajo, da so cepivo že testirali na vojakih prostovoljcih, vbrizgniti si ga je dal tudi sam direktor Gamalejevega inštituta, danes pa je Putin priznal, da ga je preizkusila tudi ena od njegovih hčera. Po njegovih besedah je dobila vročino tako po prvem kot po drugem odmerku, a da se zdaj počuti dobro, njeno telo pa je razvilo veliko količino protiteles.Doma niso vsi tako vzhičeni nad tem, da hoče Rusija spet šokirati svet z novim, zdravstvenim »Sputnikom«. Z registracijo prvega cepiva je nujno treba počakati, saj da ga je preizkusilo manj kot sto ljudi in zato še ni prestalo tretje faze preizkušanja, ki jo je predpisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), so včeraj v pismu zdravstvenemu ministruzapisali predstavniki Združenja organizacij za klinične preiskave (Aoki).Po podatkih WHO so se doslej do tretje faze dokopali le proizvajalci šestih morebitnih cepiv, od tega trije kitajski, a med njimi ni nobenega ruskega. Danes so domačim skeptikom odgovorili iz zvezne agencije za nadzor nad zdravstvom. »Kako da vakcina Gamalejevega inštituta ne ustreza zahtevanim pogojem? Nekaj sto prostovoljcev jo je preizkusilo in nobenih resnih neželenih reakcij ni bilo. Očitno je, da v Aokiju ne poznajo nobenih rezultatov, a kljub temu delajo zaključke,« je povedala namestnica direktorja