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    Rusija prestregla skoraj 400 dronov, Putin za okrepitev zračne obrambe

    Ukrajina je drone poslala nad številne ruske regije, medtem pa so v ruskih napadih na Ukrajino umrle najmanj tri osebe.
    Ruski predsednik Vladimir Putin je priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo pred ukrajinskimi napadi. FOTO: Anastasia Barashkova/Reuters
    Galerija
    Ruski predsednik Vladimir Putin je priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo pred ukrajinskimi napadi. FOTO: Anastasia Barashkova/Reuters
    STA
    6. 6. 2026 | 10:54
    2:56
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    Ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj tri osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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    Putinov hladni odziv na odprto pismo Zelenskega

    Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile sestrelile skupno 376 ukrajinskih dronov »nad regijami Belgorod, Brjansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orjol, Pskov, Rostov, Rjazan, Smolensk, Tver in Tula, nad moskovsko regijo, Krimom, Abhazijo ter nad vodami Azovskega in Črnega morja«.

    Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 141 brezpilotnikov.

    Droni tudi nad Putinovem domačem kraju

    V Sankt Peterburgu, rojstnem kraju ruskega predsednika Vladimirja Putina, se danes zaključuje mednarodni gospodarski forum. Tamkajšnje letališče Pulkovo je bilo davi začasno zaprto zaradi ukrajinskih dronov, aktivirali so tudi zračno obrambo in opozorili na morebitne motnje v povezavah z internetom.

    Mesto je bilo že v sredo ob začetku foruma tarča ukrajinskih napadov, zadeli so energetske in vojaške objekte, Putin pa je ob tem priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo.

    Rusija in Ukrajina še naprej napadata. FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters
    Rusija in Ukrajina še naprej napadata. FOTO: Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Ukrajinski droni so danes med drugim zadeli tudi pristanišče Kronstadt ob Baltskem morju, ki ga uporablja ruska mornarica, cilje v regiji Krasnodar na jugu Rusije in v okupiranem ukrajinskem mestu Mariupolj ob Azovskem morju.

    Ruske sile so več dronov sestrelile tudi blizu Moskve, v pristanišču Ust-Labinsk na jugu države pa je po napadu izbruhnil požar, ki ni zahteval žrtev.

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    Na zahodu je rusko vmešavanje bolj subtilno. V našem primeru je brutalno

    V ruskih napadih na cilje v Ukrajini so bile medtem ubite tri osebe. V regiji Zaporožje so po enem izmed napadov našli trupla dveh pogrešanih moških, še ena oseba pa je bila ubita v napadih na mesto Dnipropetrovsk, so po navedbah AFP sporočile regionalne oblasti.

    Rusija in Ukrajina sta v zadnjem času še okrepili medsebojne napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja ZDA za končanje vojne zastala, potem ko je Washington v zadnjih mesecih preusmeril svojo pozornost na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu.

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