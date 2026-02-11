  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Rusija pričela omejevati dostop do Telegrama

    Pavel Durov je naznanil, da se ne bo vdal pritiskom ruskih oblasti.
    Pavla Durova iz podobnih razlogov, kot mu jih očita Rusija, preiskujejo tudi v Franciji. FOTO: Steve Jennings/AFP
    Galerija
    Pavla Durova iz podobnih razlogov, kot mu jih očita Rusija, preiskujejo tudi v Franciji. FOTO: Steve Jennings/AFP
    M. B.
    11. 2. 2026 | 10:53
    2:35
    A+A-

    Ruska vlada je v torek sporočila, da začenja z omejevanjem dostopa do v državi izjemno priljubljenega družbenega omrežja oziroma aplikacije Telegram zaradi »zaščite ruskih državljanov«. Telegram je namreč obtožila, da noče blokirati vsebin, ki veljajo za »kriminalne in teroristične«.

    Ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor je sporočil, da bo omejeval delovanje sporočilnika Telegram, »dokler kršitve ruske zakonodaje ne bodo odpravljene«. »Osebni podatki niso zaščiteni in ni učinkovitih ukrepov za preprečevanje goljufij ali uporabe storitve sporočanja v kriminalne in teroristične namene,« so zapisali pri Roskomnadzoru.

    image_alt
    Telegram: spletna greznica ali simbol svobode

    Telegram njihove navedbe zavrača in trdi, da se aktivno bori proti škodljivi uporabi svoje platforme.

    Telegram je izjemno priljubljena aplikacija v Rusiji in okoliških državah. FOTO: AFP
    Telegram je izjemno priljubljena aplikacija v Rusiji in okoliških državah. FOTO: AFP

    Ruska državna tiskovna agencija TASS je poročala, da se Telegramu grozi globa v višini 64 milijonov rubljev (približno 695.000 evrov), ker naj bi zavrnil odstranitev prepovedane vsebine s platforme.

    V torek, ko so začeli veljati ukrepi, so uporabniki po vsej Rusiji poročali o obsežnih motnjah, poroča ameriški medijski portal CNN.

    Pritiski tudi v Franciji

    V Rusiji rojeni ustanovitelj Telegrama Pavel Durov, ki ima tudi francosko in emiratsko državljanstvo, je naznanil, da se ne bo vdal pritiskom ruskih oblasti, in zapisal, da se »Telegram zavzema za svobodo govora in zasebnosti, ne glede na pritisk.«.

    Ocenil je, da so ukrepi namenjeni temu, da bi uporabnike spodbudili k »državno podprti alternativi, zgrajeni za nadzor in politično cenzuro«. »Omejevanje svobode državljanov ni nikoli pravi odgovor,« je dejal.

    image_alt
    Telegram Rusom daje, česar enota GRU 29155 ne more več

    Pa vendar pritiske nanj ne vrši le Rusija, temveč tudi države zahodne Evrope. Durov je bil leta 2024 aretiran v Franciji v okviru preiskave kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo, trgovino z drogami in goljufivimi transakcijami, ki naj bi bile povezanime z uporabo Telegrama, preiskava je še v teku, vendar je Francija lani odpravila potovalne omejitve, ki so veljale zanj, poroča nemški medijski portal Deutsche Welle.

    Več iz teme

    TelegramPavel DurovRusijasvoboda govoradružbena omrežja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

