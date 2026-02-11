Rusija pričela omejevati dostop do Telegrama

Ruska vlada je v torek sporočila, da začenja z omejevanjem dostopa do v državi izjemno priljubljenega družbenega omrežja oziroma aplikacije Telegram zaradi »zaščite ruskih državljanov«. Telegram je namreč obtožila, da noče blokirati vsebin, ki veljajo za »kriminalne in teroristične«.

Ruski telekomunikacijski regulator Roskomnadzor je sporočil, da bo omejeval delovanje sporočilnika Telegram, »dokler kršitve ruske zakonodaje ne bodo odpravljene«. »Osebni podatki niso zaščiteni in ni učinkovitih ukrepov za preprečevanje goljufij ali uporabe storitve sporočanja v kriminalne in teroristične namene,« so zapisali pri Roskomnadzoru.

Telegram njihove navedbe zavrača in trdi, da se aktivno bori proti škodljivi uporabi svoje platforme.

Telegram je izjemno priljubljena aplikacija v Rusiji in okoliških državah. FOTO: AFP

Ruska državna tiskovna agencija TASS je poročala, da se Telegramu grozi globa v višini 64 milijonov rubljev (približno 695.000 evrov), ker naj bi zavrnil odstranitev prepovedane vsebine s platforme.

V torek, ko so začeli veljati ukrepi, so uporabniki po vsej Rusiji poročali o obsežnih motnjah, poroča ameriški medijski portal CNN.

Pritiski tudi v Franciji

V Rusiji rojeni ustanovitelj Telegrama Pavel Durov, ki ima tudi francosko in emiratsko državljanstvo, je naznanil, da se ne bo vdal pritiskom ruskih oblasti, in zapisal, da se »Telegram zavzema za svobodo govora in zasebnosti, ne glede na pritisk.«.

Ocenil je, da so ukrepi namenjeni temu, da bi uporabnike spodbudili k »državno podprti alternativi, zgrajeni za nadzor in politično cenzuro«. »Omejevanje svobode državljanov ni nikoli pravi odgovor,« je dejal.

Pa vendar pritiske nanj ne vrši le Rusija, temveč tudi države zahodne Evrope. Durov je bil leta 2024 aretiran v Franciji v okviru preiskave kaznivih dejanj, povezanih z otroško pornografijo, trgovino z drogami in goljufivimi transakcijami, ki naj bi bile povezanime z uporabo Telegrama, preiskava je še v teku, vendar je Francija lani odpravila potovalne omejitve, ki so veljale zanj, poroča nemški medijski portal Deutsche Welle.