Rusija prijela Ukrajinca, ki sta domnevno načrtovala napade na nuklearke

Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da so prijeli Ukrajinca, ki sta domnevno načrtovala napade na jedrske elektrarne v Rusiji. Cilj teh napadov naj bi bil povzročiti resno gospodarsko škodo Rusiji, izjavo FSB povzemajo ruske tiskovne agencije. Ruske oblasti so napade pripisale ukrajinskim obveščevalcem.

»Diverzantska skupina ukrajinske zunanje obveščevalne službe je v začetku maja poskušala razstreliti približno 30 daljnovodov jedrskih elektrarn v Leningradu in v Jedrski elektrarni Kalinin«, da bi zaustavila jedrske reaktorje v elektrarnah, je sporočila FSB.

Cilj je bil povzročiti »resno gospodarsko škodo Rusiji in škodovati njenemu ugledu«, so še dodali po poročanju ruskih tiskovnih agencij.

Skupini je uspelo razstreliti »steber, ki je nosil visokonapetostni vod, in postaviti mine v še štiri stebre, ki nosijo visokonapetostne vode iz Jedrske elektrarne Leningrad«.

Eksploziv so postavili tudi v bližini sedmih stebrov, povezanih z Jedrsko elektrarno Kalinin, poročanje povzema francoska tiskovna agencija AFP.

FSB je sporočila, da išče tretjega moškega z ukrajinsko-ruskim državljanstvom, in dodala, da so na domovih osumljencev in njihovih domnevnih sostorilcev našli 36,5 kilograma eksploziva in okoli 60 detonatorjev. Aretirali so tudi dva Rusa, ki sta domnevno trojici pomagala.

V zadnjih dneh so tudi iz ruske regije Belgorod, ki leži ob meji z Ukrajino, poročali o napadih domnevnih proukrajinskih sabotažnih skupin, pri čemer naj bi ruske sile po navedbah Moskve skupino uničile in ubile več kot 70 njenih borcev. Spopadi so terjali žrtve med civilisti, več ljudi je bilo ranjenih.