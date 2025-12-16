Gradnja cerkve za padle ruske vojake sprožila redek protest v Krasnodarju

Načrti za gradnjo cerkve v spomin na ruske vojake, padle v vojni v Ukrajini, so sprožili redek protest lokalnega prebivalstva, poroča Reuters.

Načrti za gradnjo 70 metrov visokega cerkvenega kompleksa v čast »junakom posebne vojaške operacije«, kot Kremelj imenuje vojno v Ukrajini, predvidevajo postavitev objekta v obrežnem parku ruskega južnega mesta Krasnodar.

Lokalni prebivalci so se v znamenje nestrinjanja obrnili na predsednika Vladimirja Putina z zahtevo, naj projekt prepreči. Javni poziv ruskemu predsedniku je posnelo več kot tisoč prebivalcev soseske Jubilejni v Krasnodarju.

Kot poroča portal United24 media, so protestniki sporočilo posneli za Putinovo letno televizijsko oddajo z vprašanji in odgovori, ki je predvidena za 19. december, potem ko prejšnje peticije in pozivi lokalnim oblastem niso ustavili projekta.

Prebivalci so obljubili, da bodo kampanjo nadaljevali. Eden od nasprotnikov je dejal, da se namerava »boriti vse do prihoda buldožerjev«.

Konservativni verski televizijski kanal Spas je sporočil, da Krasnodar potrebuje več cerkva, nasprotnike projekta pa označil za »besne komuniste«.

Vodja televizijskega kanala Spas Boris Korčevnikov je zborovanje na omrežju telegram označil za »šibek krasnodarski Majdan« in zatrdil, da ga je organizirala Komunistična partija.

Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja.