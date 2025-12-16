  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Gradnja cerkve za padle ruske vojake sprožila redek protest v Krasnodarju

    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja.
    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja. FOTO: united24media.com
    Galerija
    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja. FOTO: united24media.com
    Iz. R.
    16. 12. 2025 | 11:10
    16. 12. 2025 | 11:42
    2:06
    A+A-

    Načrti za gradnjo cerkve v spomin na ruske vojake, padle v vojni v Ukrajini, so sprožili redek protest lokalnega prebivalstva, poroča Reuters.

    image_alt
    »Mir«, ki stoji na (pre)moči Zahoda, bo držal do naslednje vojne

    Načrti za gradnjo 70 metrov visokega cerkvenega kompleksa v čast »junakom posebne vojaške operacije«, kot Kremelj imenuje vojno v Ukrajini, predvidevajo postavitev objekta v obrežnem parku ruskega južnega mesta Krasnodar. 

    Lokalni prebivalci so se v znamenje nestrinjanja obrnili na predsednika Vladimirja Putina z zahtevo, naj projekt prepreči. Javni poziv ruskemu predsedniku je posnelo več kot tisoč prebivalcev soseske Jubilejni v Krasnodarju. 

    Kot poroča portal United24 media, so protestniki sporočilo posneli za Putinovo letno televizijsko oddajo z vprašanji in odgovori, ki je predvidena za 19. december, potem ko prejšnje peticije in pozivi lokalnim oblastem niso ustavili projekta. 

    Prebivalci so obljubili, da bodo kampanjo nadaljevali. Eden od nasprotnikov je dejal, da se namerava »boriti vse do prihoda buldožerjev«.

    Konservativni verski televizijski kanal Spas je sporočil, da Krasnodar potrebuje več cerkva, nasprotnike projekta pa označil za »besne komuniste«.

    Vodja televizijskega kanala Spas Boris Korčevnikov je zborovanje na omrežju telegram označil za »šibek krasnodarski Majdan« in zatrdil, da ga je organizirala Komunistična partija.

    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja. 

    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trumpove carine

    Ali je to mogoče? Priljubljena Roomba gre v stečaj

    Podjetje iRobot je bilo leta 2021 vredno nekoliko več kot tri milijarde evrov, zdaj pa le še 120 milijonov.
    15. 12. 2025 | 11:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Umetna inteligenca ali birokracija: česa se moramo bolj bati?

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rusijaprotestivojna v UkrajiniVladimir PutinKrasnodar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Gradnja cerkve za padle ruske vojake sprožila redek protest v Krasnodarju

    Vsakršni protesti so v Rusiji redki, saj so oblasti po invaziji na Ukrajino februarja 2022 močno zaostrile nadzor nad skoraj vsemi oblikami nestrinjanja.
    16. 12. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Ali lahko veterinar zadrži žival zaradi neplačanega računa?

    Kaj se zgodi, če lastnik ne plača veterinarju, ali lahko klinika zadrži žival in zakaj so dežurne storitve dražje? Strokovna pojasnila veterinarjev.
    Kaja Berlot 16. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nov poraz Los Angeles Kings

    Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili še tretjič zapored. Kapetan Kalifornijčanov Anže Kopitar proti domačim zvezdam igral že 75. tekmo v karieri
    16. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brutalni režim

    Iransko nobelovko Narges Mohamadi aretirali, pretepli in hospitalizirali

    Prejemnico Nobelove nagrade za mir so morali zaradi poškodb kar dvakrat odpeljati v bolnišnico, potem ko so jo napadli pripadniki varnostnih sil v civilu.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Brez upokojitve

    Na prvem velikem slamu v Melbournu tudi rekorder Novak Đoković

    Srbski teniški as pri 38 letih ne izgublja tekmovalnega zanosa. Adelaide je prizorišče, kjer so bo ogreval za 11. zmago na odprtem prevnstvu Avstralije.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nov poraz Los Angeles Kings

    Tudi vratar Kraljev je v Dallasu po trku videl zvezde

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL izgubili še tretjič zapored. Kapetan Kalifornijčanov Anže Kopitar proti domačim zvezdam igral že 75. tekmo v karieri
    16. 12. 2025 | 10:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brutalni režim

    Iransko nobelovko Narges Mohamadi aretirali, pretepli in hospitalizirali

    Prejemnico Nobelove nagrade za mir so morali zaradi poškodb kar dvakrat odpeljati v bolnišnico, potem ko so jo napadli pripadniki varnostnih sil v civilu.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Brez upokojitve

    Na prvem velikem slamu v Melbournu tudi rekorder Novak Đoković

    Srbski teniški as pri 38 letih ne izgublja tekmovalnega zanosa. Adelaide je prizorišče, kjer so bo ogreval za 11. zmago na odprtem prevnstvu Avstralije.
    16. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Umetna inteligenca ali birokracija: česa se moramo bolj bati?

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo