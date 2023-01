Rusija se bo morala zagovarjati v Strasbourgu

V nadaljevanju preberite:

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da je Rusija med letoma 2014 in 2022 nadzirala samooklicani Doneško in Lugansko ljudsko republiko na vzhodu Ukrajine, zaradi česar se ji lahko sodi za zločine, storjene na tem območju, vključno s sestrelitvijo potniškega letala MH17 družbe Malaysia Airlines.

S tem proceduralnim korakom je sodišče v Strasbourgu potrdilo dopustnost tožb, ki sta jih Ukrajina in Nizozemska vložili proti Rusiji, in odprlo pot dejanskemu odločanju, ali je tožena država kriva za očitane kršitve določil evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, prepovedi mučenja, diskriminacije in pravice do učinkovitega pravnega sredstva.