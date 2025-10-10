Srbija molči o tem, da je v Moskvo poslala pet milijonov evrov pomoči

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je v četrtek objavilo novico, da je Beograd v rusko kursko oblast, močno prizadeto v spopadih, poslal za 472 milijonov rubljev (približno pet milijonov evrov) finančne humanitarne pomoči.

Medtem ko je Moskva potezo proslavila kot dejanje »stoletnega bratstva«, srbske oblasti novice za zdaj niso uradno potrdile, s čimer se nadaljuje politika Beograda, ki lovi ravnotežje med zgodovinskim zavezništvom z Rusijo in prihodnostjo v Evropski uniji.

V uradni izjavi, ki jo povzemajo ukrajinski mediji, je rusko zunanje ministrstvo pojasnilo, da so bila sredstva nakazana Skladu za razvoj Kurske oblasti.

Rusija se je zahvalila »prijateljski Srbiji« za njeno pozornost in sočutje. FOTO: Alexander Kazakov via Reuters

Namenjena naj bi bila podpori »najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, ki so jih prizadela kriminalna dejanja kijevskega režima«. Ruska stran se je ob tem zahvalila »prijateljski Srbiji« za njeno pozornost in sočutje, kar po njihovih besedah odraža »tesne vezi med državama in narodoma«.

Kontekst humanitarne pomoči

Kurska oblast je od avgusta lani aktivno bojišče. Ukrajina je takrat, kot poroča The Kyiv Independent, sprožila obsežno ofenzivo na ruskem ozemlju, da bi razbremenila pritisk na lastni vzhodni fronti. V prvih mesecih so ukrajinske sile zasedle okoli 1300 kvadratnih kilometrov ozemlja. Spomladi letos pa je Rusija odgovorila s silovito protiofenzivo, okrepljeno z okoli 12.000 severnokorejskimi vojaki, in si povrnila večino ozemlja.

Spopadi so za seboj pustili ogromno opustošenje in visoko število žrtev. Vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksandr Sirski je julija letos ocenil, da je Rusija v bojih za Kursk utrpela okoli 80.000 smrtnih žrtev in ranjenih vojakov. Regija tudi danes ostaja izhodišče za ruske napade z droni na ukrajinska mesta.

Sredstva naj bi bila nakazana Skladu za razvoj Kurske oblasti. FOTO: Rusko ministrstvo za obrambo via Reuters

Ta domnevna donacija postavlja Srbijo v kočljiv položaj. Kot poudarja The Kyiv Independent, država že od leta 2012 velja za uradno kandidatko za članstvo v EU, a se kljub temu vztrajno upira uvedbi sankcij proti Rusiji. Pritisk zahodnih držav se medtem stopnjuje, kar dokazuje nedavna novica, da ZDA niso podaljšale oprostitve sankcij za največjo srbsko naftno družbo v ruski lasti, Naftna industrija Srbije (Nis).

Po drugi strani Srbija ohranja stike tudi z Ukrajino. Beograd je v preteklosti Kijevu že poslal humanitarno pomoč, med drugim po uničenju jezu Kahovka. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je celo javno izjavil, da je njegova država pripravljena sodelovati pri povojni obnovi ene ali dveh ukrajinskih regij.

Spopadi so za seboj pustili ogromno opustošenje in visoko število žrtev. FOTO: Genya Savilov/AFP

Slika postane še bolj zapletena ob vprašanju dobave orožja. Medtem ko so ruske obveščevalne službe Srbijo obtožile, da skrivaj dobavlja orožje Ukrajini – kar Beograd odločno zanika –, je preiskava časnika Financial Times pokazala, da se je srbsko strelivo prek mednarodnih posrednikov znašlo na obeh straneh fronte.