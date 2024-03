Rusija se pripravlja na dolgoročno konfrontacijo z Natom

Rusija se ob vojni v Ukrajini pripravlja tudi na dolgoročno konfrontacijo z zvezo Nato, opozarja poročilo, ki sta ga danes v Vilni predstavila litovska vojaška obveščevalna služba in oddelek za državno varnost. Po njunih ocenah Moskva izvaja celovito vojaško reformo, s trenutno intenzivnostjo v Ukrajini pa bi se lahko borila še najmanj dve leti.

»Rusija ogromno sredstev namenja za vojno v Ukrajini in ne kaže nobenih znakov deeskalacije razmer, tudi če ne doseže svojih operativnih ciljev. Hkrati pa se pripravlja na dolgoročno konfrontacijo z Natom, tudi na območju Baltskega morja,« piše v poročilu.

Hladna vojna 2.0

Konfrontacija ne pomeni, da je vojna neizogibna, je pojasnil polkovnik Elegijus Paulavičius iz vojaške obveščevalne službe in dodal, da »moramo na dolgoročno konfrontacijo gledati kot na hladno vojno 2.0«. V prihodnje bi, denimo, Rusija lahko ob meji s članicami Nata razširila svoje vojaške zmogljivosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po mnenju obveščevalne službe sta hitrost in obseg vojaških reform Rusije odvisna od poteka in izida vojne v Ukrajini. Visoke cene nafte, izogibanje sankcijam in državna vlaganja v vojaško industrijo pa dajejo Rusiji dovolj virov, da se lahko s trenutno intenzivnostjo v Ukrajini bojuje še najmanj dve leti.