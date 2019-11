Rusija spet brez zastave in himne?

Moskva

Anton Šipulin, nekoč vodilni ruski biatlonec in zmagovalec na Pokljuki, ni smel nastopiti na zadnjih ZOI v Južni Koreji. FOTO: Matej Družnik/Delo



Najvišja denarna kazen za Moskvo

Kaj bo z nogometnim eurom v St. Peterburgu?

AFP Med zadnjim SP, lani v Rusiji, je bil zelo priljubljen volk Zabivaka, maskota tekmovanja. Fotografija je iz parka pred štadionom v St. Peterburgu, ki naj bi gostil tudi štiri tekme naslednjega eura. FOTO: AFP

- Zgodbi o dopinških aferah na športnem zemljevidu največje države na svetu očitno ni videti konca. Že na zadnjih olimpijskih igrah, februarja lani v Pjongčangu, so ruski športniki zaradi številnih prekrškov z nedovoljenimi poživili, zlasti med domačimi ZOI štiri leta prej v Sočiju, nastopili uradno v nevtralnih oblačilih brez nacionalnih simbolov, zastave na slovesnostih in državne himne. Zdaj jim grozi podoben scenarij tako za naslednje OI, julija 2020 v Tokiu, kot tudi za druga mednarodna tekmovanja.Posebna komisija Svetovne protidopinške agencije (WADA) je zaradi nadaljevanja dopinških afer predlagala, da bi se ruskim športnikom tudi v naslednjih štirih letih prepovedalo uradno nastopati na mednarodnih tekmovanjih, podobno kot v omenjeni Južni Koreji bi ti lahko tekmovali le kot nevtralni akterji brez nacionalnih simbolov. O predlogu bodo odločali na seji izvršnega odbora WADA v ponedeljek, 9. decembra. Predvsem pa gre tokrat za sum o številnih manipulacijah osrednjega nacionalnega laboratorija v Moskvi pod streho Ruske protidopinške agencije (RUSADA), v katerem naj bi prikrojili analize pri več kot 1000 vzorcih. Tako naj poglavitni krivec zapletov pred Sočijem in med samimi igrami še naprej ne bi opravljal poslanstva poštene in obenem avtoritativne inštitucije. Najhujši davek bodo plačali športniki, res pa je, prvi mož Mednarodnega olimpijskega komiteja, ob najnovejših namigih o nečednih poslih v omenjenem moskovskem laboratoriju že dejal, da je tiste športnike-prevarante treba ostro kaznovati, obenem pa zaščititi pošteno srenjo.Kazen pa v primeru končnega sklepa z naslova WADA ne bo doletela le športnikov, temveč tudi omenjeno Rusko protidopinško agencijo, ki naj bi tako po navedbah spletnega portalamorala poravnati vse stroške svetovne agencije od januarja 2019 ter plačati kazen v višini 10 odstotkov vseh dohodkov v koledarskem letu 2019 oz 100.000 $. "To je po pravilih najvišja možna kazen," so poudarili na omenjenem portalu.Sicer pa je v športni Rusiji spet zaznati preplah. Spomini bodisi na igre iz Pjongčanga bodisi na nekatera druga velika tekmovanja, denimo svetovno prvenstvo v atletiki, na katerih ni bilo prepoznavne belo-modro-rdeče trobojnice, bolijo, nikakor ni nemogoče, da bo naslednja štiriletka prinesla prav podoben scenarij. Začenši že z novimi igrami in pred tem tudi evropskim prvenstvom v nogometu, na katerem bo prav Rusija med prirediteljicami. Štiri tekme so namreč na koledarju v St. Peterburgu, tri v skupini in ena četrtfinalna. "Nadaljujemo organizacijske priprave na euro 2020. Turnir je pod streho Evropske nogometne zveze in nikogar drugega. Svoj delež pa bi radi opravili na najvišji možni ravni," je za agencijopovedaldirektor ruskega dela organizacijskega komiteja največjega nogometnega tekmovanja v naslednjem letu.Predstavnik državne dumepa je sinoči poskusil umiriti žogico: "Dokler ne bo odločitve v ponedeljek, 9. decembra, je sleherna napoved nesmiselna. Ne moremo vedeževati iz šalice kave in ugotavljati, kaj se bo zgodilo."