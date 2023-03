Rusija sprožila kazensko preiskavo proti tožilcem in sodnikom ICC

Ruske oblasti so danes sporočile, da so začele kazensko preiskavo proti glavnemu tožilcu Karimu Khanu in več sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Do preiskave prihaja po tem, ko je ICC izdal nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij.

»Ruski preiskovalni odbor je sprožil kazenski postopek proti tožilcu Mednarodnega kazenskega sodišča Karimu Khanu in več sodnikom Mednarodnega kazenskega sodišča,« je sporočil preiskovalni odbor in izdajo naloga za aretacijo Putina označil za nezakonito, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ICC je nalog za aretacijo Putina izdal v petek zaradi suma, da je ruski voditelj odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Zaradi podobnih obtožb je izdalo nalog tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok.

Moskva je v odzivu poudarila, da nalog nima nikakršnega pomena in da je pravno neveljaven. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je izpostavil, da »Rusija skupaj z več drugimi državami ne priznava pristojnosti tega sodišča, zato so vse tovrstne odločitve za Rusijo s pravnega vidika nične in neveljavne«.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča. Zato za zdaj ni jasno, kako namerava sodišče uveljaviti nalog za aretacijo.