Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

Načelnik ruske vojske Valerij Gerasimov je obiskal ruske čete v Ukrajini in dejal, da so kremeljske sile februarja zavzele ducat vasi na zahodu Ukrajine, poroča AFP.

Gerasimov je odšel na okupirano območje nekaj dni pred pogovori Rusije in Ukrajine v Ženevi o koncu ruske invazije na Ukrajino, kar traja že skoraj štiri leta. Pogajanj v Švici bo vodila ameriška delegacija.

»V dveh tednih februarja so ruske sile in vojaške enote kljub hudim zimskim razmeram osvobodile 12 naselij,« je dejal Gerasimov. Agencija AFP teh trditev ni mogla neodvisno preveriti.

Valerij Gerasimov se bo s častniki pogovoril o »nadaljnjih ukrepih v smeri Dnipropetrovska«. FOTO: AFP

Ritem napredovanja Moskve se je jeseni pospešil, vendar Rusija v štirih letih vojne še ni dosegla cilja, da bi zavzela Doneško regijo.

Rusija namreč zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.

Gerasimov je dejal, da se ruske čete premikajo v smeri Slovjanska, industrijskega središča, ki je leta 2014 za kratek čas padlo pod nadzor proruskih separatistov in je bilo pogosto pod ruskimi napadi. Moskovske sile so od mesta oddaljene približno 15 kilometrov.

Ukrajina z droni napadla rusko skladišče nafte Ukrajina je z droni napadla in poškodovala skladišče nafte v regiji Krasnodar na jugu Rusije, ki leži ob Črnem morju blizu zasedenega polotoka Krim. Izbruhnilo je več požarov, poškodovani sta bili dve osebi, nastala je tudi gmotna škoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je povedal, da je bil v ukrajinskih napadih poškodovan objekt za skladiščenje nafte v vasi Volna. V bližini se nahaja rusko pristanišče Taman, ki ga uporabljajo za prevoz nafte, premoga in žita. Kondratjev je povedal še, da sta bili poškodovani dve osebi, z več požari, ki so izbruhnili po napadu, pa se je spopadlo več kot 100 gasilcev. Rusko obrambno ministrstvo pa je po navedbah AFP sporočilo, da je zračna obramba davi sestrelila 88 ukrajinskih dronov.

Načelnik ruske vojske je dejal, da Rusija »širi varnostno območje« na obmejnih območjih v severovzhodnih regijah Sumi in Harkov, kjer nadzoruje žepe ozemlja. Zraven je napovedal, da se bo s častniki pogovoril o »nadaljnjih ukrepih v smeri Dnipropetrovska«.

Ruske sile so lani poleti namreč prečkale Dnipropetrovsko regijo med svojim prodorom proti zahodu – vendar Kremelj ni nikoli uradno zahteval te regije.

Ruski voditelj Vladimir Putin je večkrat dejal, da namerava Moskva s silo zavzeti celotno Doneško regijo, če diplomacija ne uspe.