  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

    Rusija zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.
    Valerij Gerasimov je odšel na okupirano območje nekaj dni pred pogovori Rusije in Ukrajine v Ženevi. FOTO: AFP
    Galerija
    Valerij Gerasimov je odšel na okupirano območje nekaj dni pred pogovori Rusije in Ukrajine v Ženevi. FOTO: AFP
    STA
    15. 2. 2026 | 15:55
    15. 2. 2026 | 15:58
    3:20
    A+A-

    Načelnik ruske vojske Valerij Gerasimov je obiskal ruske čete v Ukrajini in dejal, da so kremeljske sile februarja zavzele ducat vasi na zahodu Ukrajine, poroča AFP.

    Gerasimov je odšel na okupirano območje nekaj dni pred pogovori Rusije in Ukrajine v Ženevi o koncu ruske invazije na Ukrajino, kar traja že skoraj štiri leta. Pogajanj v Švici bo vodila ameriška delegacija.

    »V dveh tednih februarja so ruske sile in vojaške enote kljub hudim zimskim razmeram osvobodile 12 naselij,« je dejal Gerasimov. Agencija AFP teh trditev ni mogla neodvisno preveriti.

    Valerij Gerasimov se bo s častniki pogovoril o »nadaljnjih ukrepih v smeri Dnipropetrovska«. FOTO: AFP
    Valerij Gerasimov se bo s častniki pogovoril o »nadaljnjih ukrepih v smeri Dnipropetrovska«. FOTO: AFP

    Ritem napredovanja Moskve se je jeseni pospešil, vendar Rusija v štirih letih vojne še ni dosegla cilja, da bi zavzela Doneško regijo.

    Rusija namreč zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.

    Gerasimov je dejal, da se ruske čete premikajo v smeri Slovjanska, industrijskega središča, ki je leta 2014 za kratek čas padlo pod nadzor proruskih separatistov in je bilo pogosto pod ruskimi napadi. Moskovske sile so od mesta oddaljene približno 15 kilometrov.

    Ukrajina z droni napadla rusko skladišče nafte

    Ukrajina je z droni napadla in poškodovala skladišče nafte v regiji Krasnodar na jugu Rusije, ki leži ob Črnem morju blizu zasedenega polotoka Krim. Izbruhnilo je več požarov, poškodovani sta bili dve osebi, nastala je tudi gmotna škoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Guverner regije Krasnodar Venjamin Kondratjev je povedal, da je bil v ukrajinskih napadih poškodovan objekt za skladiščenje nafte v vasi Volna. V bližini se nahaja rusko pristanišče Taman, ki ga uporabljajo za prevoz nafte, premoga in žita.

    Kondratjev je povedal še, da sta bili poškodovani dve osebi, z več požari, ki so izbruhnili po napadu, pa se je spopadlo več kot 100 gasilcev.

    Rusko obrambno ministrstvo pa je po navedbah AFP sporočilo, da je zračna obramba davi sestrelila 88 ukrajinskih dronov.

    Načelnik ruske vojske je dejal, da Rusija »širi varnostno območje« na obmejnih območjih v severovzhodnih regijah Sumi in Harkov, kjer nadzoruje žepe ozemlja. Zraven je napovedal, da se bo s častniki pogovoril o »nadaljnjih ukrepih v smeri Dnipropetrovska«.

    Ruske sile so lani poleti namreč prečkale Dnipropetrovsko regijo med svojim prodorom proti zahodu – vendar Kremelj ni nikoli uradno zahteval te regije.

    Ruski voditelj Vladimir Putin je večkrat dejal, da namerava Moskva s silo zavzeti celotno Doneško regijo, če diplomacija ne uspe.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    RusijaUkrajinaVladimir PutinMoskvavojna v UkrajiniValerij Gerasimov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Slovaška

    Ameriški državni sekretar na Slovaškem: Evropa naj ne bo vazal ZDA

    Rubio bo v ponedeljek obiskal tudi Madžarsko, kjer se bo dva meseca pred parlamentarnimi volitvami med drugim sešel s premierjem Viktorjem Orbanom.
    15. 2. 2026 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Prvo biatlonsko zlato

    Lisa Vittozzi z brezhibnim streljanjem do olimpijske krone

    Italijanka s petega mesta začela zasledovalno tekmo, vodstvo pa je prevzela po drugem streljanju. Slovenki Polona Klemenčič in Lena Repinc hitri, a nenatančni
    15. 2. 2026 | 16:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Domen Novak: Nujno se mi zdi iskati dobro v svetu

    Pred premiero Voranca je igralec spregovoril o boleči izgubi, koncu športnih sanj in o tem, kako živeti med ljudmi, ki te hočejo požreti.
    Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

    Rusija zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.
    15. 2. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    ZOI 2026

    Po slovesu od Berganta le še redki presežki

    Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.
    Siniša Uroševič 15. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Domen Novak: Nujno se mi zdi iskati dobro v svetu

    Pred premiero Voranca je igralec spregovoril o boleči izgubi, koncu športnih sanj in o tem, kako živeti med ljudmi, ki te hočejo požreti.
    Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

    Rusija zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.
    15. 2. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    ZOI 2026

    Po slovesu od Berganta le še redki presežki

    Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.
    Siniša Uroševič 15. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo