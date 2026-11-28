Rusija je minulo noč sestrelila več kot 1200 ukrajinskih dronov, številni so bili na poti proti Moskvi, so danes sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Tudi Ukrajina je ponoči sestrelila več sto dronov, v ruskih napadih pa je umrla ena oseba, pet pa je bilo ranjenih. Obe strani sta v zadnjih mesecih okrepili zračne napade.

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je zračna obramba prestregla in uničila 1246 ukrajinskih brezpilotnih letal v več kot deset regijah, vključno z Moskvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot 460 dronov je bilo ponoči na poti proti moskovski regiji, je sporočil župan prestolnice Sergej Sobjanin. Dodal je, da so jih uničili 123, ko so se približevali mestu.

Tudi Ukrajina je poročala o novih obsežnih ruskih napadih. Vodja vojaške uprave v Zaporožju Ivan Fedorov je danes sporočil, da je bilo v zadnjih 24 urah nad regijo izstreljenih več kot 700 ruskih dronov, pri čemer je ena oseba izgubila življenje, pet pa je bilo ranjenih. Rusko ministrstvo za obrambo je navedlo, da so napadli cilje, povezane z vojaškimi dejavnostmi.