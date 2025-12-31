Rusija trditev o ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco podkrepila z videom

Rusko obrambno ministrstvo je v sredo objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki ga je po ruskih navedbah Ukrajina ta teden izstrelila na rezidenco predsednika države Vladimirja Putina. Ukrajina je ruske trditve o napadu označila za laž in v torek zatrdila, da ni verodostojnih dokazov, da je Kijev izvedel napad.

Videoposnetek, posnet ponoči, prikazuje poškodovani dron, ki leži v snegu sredi gozda. Rusko obrambno ministrstvo je pri tem navedlo, da je bil domnevni napad ciljno usmerjen, skrbno načrtovan in izveden v več fazah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija za zdaj še ni sporočila, kje je bil Putin v času domnevnega napada, zgodil pa se je v regiji Novgorod med Moskvo in Sankt Peterburgom.

Rusija trdi eno, Ukrajina drugo. Na sliki ostanki domnevnega drona v gozdu blizu Putinove rezidence v Novgorodu. rusko obrambno ministrstvo/Reuters

Obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se je napad začel v nedeljo zvečer okoli 19. ure in da je šlo za »masovno« izstrelitev dronov na Putinovo rezidenco. Dom ruskega predsednika ni bil poškodovan, so še dodali na ministrstvu in objavili tudi posnetek moškega, ki so ga označili za pričo in ki naj bi bil prebivalec naselja Roščino.

Ameriški Inštitut za proučevanje vojne (ISW), ki spremlja tudi ukrajinsko-ruski konflikt, je v torek sporočil, da ni zaznal nobenih posnetkov ali poročil, ki običajno sledijo ukrajinskim napadom globoko na ozemlje Rusije in ki bi potrdili ruske trditve o napadu.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek prvi sporočil, da so ukrajinske sile izstrelile 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod in da jih je sestrelila zračna obramba. Še isti dan je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trditve Moskve o napadu označil za laž. V torek so iz Kijeva sporočili, da Rusija ni predložila nobenih verodostojnih dokazov za svojo trditev o napadu. Kremelj je medtem opozoril, da se bo stališče Moskve v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini zaostrilo.

Rusija je napad na Putinovo rezidenco označila za terorističnega in osebnega, medtem ko je ruski predsednik o napadu obvestil tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prve trditve Moskve o napadu so sicer prišle kmalu zatem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in Zelenski in poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.

Odziv Evropske unije

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v sredo Rusijo obtožila, da širi neutemeljene trditve glede ukrajinskega napada z droni na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina ta teden v regiji Novgorod. V objavi na družbenem omrežju X je Rusijo obtožila namernega oviranja prizadevanja za mir.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je izjavila, da nihče ne bi smel sprejeti neutemeljenih trditev agresorja, ki od začetka vojne napada ukrajinsko infrastrukturo in civiliste. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

»Trditve Rusije, da je Ukrajina nedavno napadla ključne vladne objekte v Rusiji, so namerno odvračanje pozornosti. Moskva želi preprečiti resnični napredek Ukrajine in njenih zahodnih partnerjev na poti k miru,« je zapisala Kallasova. Ob tem je sporočila, da nihče ne bi smel sprejeti neutemeljenih trditev agresorja, ki od začetka vojne napada ukrajinsko infrastrukturo in civiliste.

Ruski droni nad Odeso

Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. V napadu so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti poškodovani štirje ljudje, med njimi tudi otroci, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajina je medtem napadla rusko rafinerijo nafte ob Črnem morju.

Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. FOTO: Iryna Nazarchuk/Reuters

Vodja vojaške uprave v Odesi Serhij Lisak je sporočil, da sta bila v obsežnem napadu z droni poškodovana dva večnadstropna stanovanjska objekta. Pri tem so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od 7 mesecev do 14 let. Poškodovan je bil tudi 42-letni moški, čigar stanje je resno. »Še en dokaz, da Rusija napada civiliste,« je Lisak po napadu napisal na Telegramu.

Ukrajinske letalske sile so opozorile na dron, ki se približuje mestu, in izdale opozorila o zračnem napadu. Guverner Odese Oleh Kiper je v objavi na Telegramu pozval prebivalce, naj ostanejo mirni. Pojasnil je, da je zaradi napada z droni izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil.

Zaradi napada z droni je v Odesi izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil. FOTO: Služba za izredne razmere Ukrajine/Reuters

Medtem je Ukrajina po poročanju medijev napadla rafinerijo nafte na jugu Rusije. V ruski regiji Krasnodar je v rafineriji v pristanišču Tuapse ob Črnem morju izbruhnil požar, poročanje portala Kyiv Independent povzema nemška tiskovna agencija dpa. Informacij o obsegu škode ni.

Tuapse velja za eno najpomembnejših pristanišč za izvoz ruske nafte ob Črnem morju. Ukrajinska vojska že več mesecev napada rusko naftno industrijo, ki je pomembna za financiranje vojne.