  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Rusija trditev o ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco podkrepila z videom

    Moskva pravi, da je bil napad z droni ciljan, skrbno načrtovan in izveden v več fazah. Ruski droni so ponoči napadli Odeso; ranjeni so bili štirje ljudje.
    Ruski vojak stoji v bližini ostankov sestreljenega drona. FOTO: rusko obrambno ministrstvo/Reuters
    Galerija
    Ruski vojak stoji v bližini ostankov sestreljenega drona. FOTO: rusko obrambno ministrstvo/Reuters
    STA
    31. 12. 2025 | 13:43
    5:26
    A+A-

    Rusko obrambno ministrstvo je v sredo objavilo videoposnetek sestreljenega drona, ki ga je po ruskih navedbah Ukrajina ta teden izstrelila na rezidenco predsednika države Vladimirja Putina. Ukrajina je ruske trditve o napadu označila za laž in v torek zatrdila, da ni verodostojnih dokazov, da je Kijev izvedel napad.

    Videoposnetek, posnet ponoči, prikazuje poškodovani dron, ki leži v snegu sredi gozda. Rusko obrambno ministrstvo je pri tem navedlo, da je bil domnevni napad ciljno usmerjen, skrbno načrtovan in izveden v več fazah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija za zdaj še ni sporočila, kje je bil Putin v času domnevnega napada, zgodil pa se je v regiji Novgorod med Moskvo in Sankt Peterburgom.

    Rusija trdi eno, Ukrajina drugo. Na sliki ostanki domnevnega drona v gozdu blizu Putinove rezidence v Novgorodu. rusko obrambno ministrstvo/Reuters
    Rusija trdi eno, Ukrajina drugo. Na sliki ostanki domnevnega drona v gozdu blizu Putinove rezidence v Novgorodu. rusko obrambno ministrstvo/Reuters

    Obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se je napad začel v nedeljo zvečer okoli 19. ure in da je šlo za »masovno« izstrelitev dronov na Putinovo rezidenco. Dom ruskega predsednika ni bil poškodovan, so še dodali na ministrstvu in objavili tudi posnetek moškega, ki so ga označili za pričo in ki naj bi bil prebivalec naselja Roščino.

    Ameriški Inštitut za proučevanje vojne (ISW), ki spremlja tudi ukrajinsko-ruski konflikt, je v torek sporočil, da ni zaznal nobenih posnetkov ali poročil, ki običajno sledijo ukrajinskim napadom globoko na ozemlje Rusije in ki bi potrdili ruske trditve o napadu.

    Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek prvi sporočil, da so ukrajinske sile izstrelile 91 dronov proti Putinovi rezidenci v regiji Novgorod in da jih je sestrelila zračna obramba. Še isti dan je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trditve Moskve o napadu označil za laž. V torek so iz Kijeva sporočili, da Rusija ni predložila nobenih verodostojnih dokazov za svojo trditev o napadu. Kremelj je medtem opozoril, da se bo stališče Moskve v pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini zaostrilo.

    image_alt
    Zelenski zanika, da je Ukrajina nad Putinovo rezidenco poslala drone

    Rusija je napad na Putinovo rezidenco označila za terorističnega in osebnega, medtem ko je ruski predsednik o napadu obvestil tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prve trditve Moskve o napadu so sicer prišle kmalu zatem, ko sta se na pogovorih na Floridi sestala Trump in Zelenski in poročala o velikem napredku v pogajanjih o dogovoru za končanje vojne v Ukrajini.

    Odziv Evropske unije

    Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v sredo Rusijo obtožila, da širi neutemeljene trditve glede ukrajinskega napada z droni na rezidenco ruskega predsednika Vladimirja Putina ta teden v regiji Novgorod. V objavi na družbenem omrežju X je Rusijo obtožila namernega oviranja prizadevanja za mir.

    Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je izjavila, da nihče ne bi smel sprejeti neutemeljenih trditev agresorja, ki od začetka vojne napada ukrajinsko infrastrukturo in civiliste. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je izjavila, da nihče ne bi smel sprejeti neutemeljenih trditev agresorja, ki od začetka vojne napada ukrajinsko infrastrukturo in civiliste. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

    »Trditve Rusije, da je Ukrajina nedavno napadla ključne vladne objekte v Rusiji, so namerno odvračanje pozornosti. Moskva želi preprečiti resnični napredek Ukrajine in njenih zahodnih partnerjev na poti k miru,« je zapisala Kallasova. Ob tem je sporočila, da nihče ne bi smel sprejeti neutemeljenih trditev agresorja, ki od začetka vojne napada ukrajinsko infrastrukturo in civiliste.

    image_alt
    Bo Putinova vojna daljša od vojne na vzhodni fronti?

    Ruski droni nad Odeso

    Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. V napadu so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti poškodovani štirje ljudje, med njimi tudi otroci, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajina je medtem napadla rusko rafinerijo nafte ob Črnem morju.

    Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. FOTO: Iryna Nazarchuk/Reuters
    Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. FOTO: Iryna Nazarchuk/Reuters

    Vodja vojaške uprave v Odesi Serhij Lisak je sporočil, da sta bila v obsežnem napadu z droni poškodovana dva večnadstropna stanovanjska objekta. Pri tem so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od 7 mesecev do 14 let. Poškodovan je bil tudi 42-letni moški, čigar stanje je resno. »Še en dokaz, da Rusija napada civiliste,« je Lisak po napadu napisal na Telegramu.

    Ukrajinske letalske sile so opozorile na dron, ki se približuje mestu, in izdale opozorila o zračnem napadu. Guverner Odese Oleh Kiper je v objavi na Telegramu pozval prebivalce, naj ostanejo mirni. Pojasnil je, da je zaradi napada z droni izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil.

    Zaradi napada z droni je v Odesi izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil. FOTO: Služba za izredne razmere Ukrajine/Reuters
    Zaradi napada z droni je v Odesi izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil. FOTO: Služba za izredne razmere Ukrajine/Reuters

    Medtem je Ukrajina po poročanju medijev napadla rafinerijo nafte na jugu Rusije. V ruski regiji Krasnodar je v rafineriji v pristanišču Tuapse ob Črnem morju izbruhnil požar, poročanje portala Kyiv Independent povzema nemška tiskovna agencija dpa. Informacij o obsegu škode ni.

    Tuapse velja za eno najpomembnejših pristanišč za izvoz ruske nafte ob Črnem morju. Ukrajinska vojska že več mesecev napada rusko naftno industrijo, ki je pomembna za financiranje vojne.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zajc ima rešitev za Ga-Pa, Hannawald oster: V tem primeru – nasvidenje!

    Uvodno tekmo 74. novoletne turneje v smučarskih skokih sta zaznamovala dva Slovenca: Domen Prevc s prepričljivo zmago in Timi Zajc z diskvalifikacijo.
    Miha Šimnovec 30. 12. 2025 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Škocjanske jame

    V Škocjanskih jamah je umrl 49-letni potapljač

    Reševalne ekipe se skupaj s ponesrečencem še vedno vračajo iz jame. Pot jim otežuje izjemno zahteven teren.
    30. 12. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UkrajinaRusijavojnaVladimir PutinVolodimir Zelenski

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Kadri

    Vodenje vrhovnega sodišča prevzema Damjan Orož

    Orož je do zdaj sodil na gospodarskem oddelku. Katarini Beravs Bervar pa je vlada podaljšala status v.d. direktorice agencije za kakovost v zdravstvu.
    31. 12. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pregled leta

    Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

    Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.
    Nejc Grilc 31. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obtožnica

    Hrvaško tožilstvo z drugo obtožnico proti predsednici Zveze slovenskih društev

    Obtožnico je na županijsko sodišče v Zagrebu danes vložil urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala.
    31. 12. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Sijajna Nika Prevc ubranila zmago v Garmisch-Partenkirchnu

    Slovenska skakalna šampionka je bila prepričljivo najboljša na uvodni tekmi tako imenovane turneje dveh večerov, na kateri lovi tretjo zaporedno lovoriko.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 13:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Rusija trditev o ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco podkrepila z videom

    Moskva pravi, da je bil napad z droni ciljan, skrbno načrtovan in izveden v več fazah. Ruski droni so ponoči napadli Odeso; ranjeni so bili štirje ljudje.
    31. 12. 2025 | 13:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obtožnica

    Hrvaško tožilstvo z drugo obtožnico proti predsednici Zveze slovenskih društev

    Obtožnico je na županijsko sodišče v Zagrebu danes vložil urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala.
    31. 12. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Sijajna Nika Prevc ubranila zmago v Garmisch-Partenkirchnu

    Slovenska skakalna šampionka je bila prepričljivo najboljša na uvodni tekmi tako imenovane turneje dveh večerov, na kateri lovi tretjo zaporedno lovoriko.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 13:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Rusija trditev o ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco podkrepila z videom

    Moskva pravi, da je bil napad z droni ciljan, skrbno načrtovan in izveden v več fazah. Ruski droni so ponoči napadli Odeso; ranjeni so bili štirje ljudje.
    31. 12. 2025 | 13:43
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo