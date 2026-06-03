V Ukrajinskem napadu z dronom zadet avtobus, sedem mrtvih

V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotok Krim, je bilo v regiji Doneck v kraju Jenakijeve ubitih sedem ljudi, še 11 je ranjenih, tem nudijo zdravniško oskrbo, so danes sporočile ruske oblasti.

Denis Pušilin, vodja vzhodne ukrajinske regije Doneck, ki ga je postavil Kremelj, je po poročanju BBC dejal, da je bil avtobus zadet v zgodnjih jutranjih urah v sredo, ko je potoval med Moskvo in Simferopolom na rusko okupiranem Krimu.

Po navedbah ruskih uradnikov je Rusija čez noč sestrelila oz. prestregla več kot 350 dronov, piše BBC.

Rusija je ponoči sestrelila 30 ukrajinskih dronov tudi nad regijo Leningrad, je sporočil guverner regije Aleksandar Drozdenko. Moskovski župan Sergej Sobjanin je medtem poročal o 13 sestreljenih dronih, ki so leteli proti ruski prestolnici.

V Sankt Peterburgu v regiji Leningrad, kjer se nahaja ključna ruska energetska infrastruktura, se je danes začel gospodarski forum, ki ga gosti ruski predsednik Vladimir Putin.

Vladimir Putin FOTO: Vyacheslav Prokofyev/AFP

Ukrajinski napadi sledijo torkovim smrtonosnim ruskim napadom na Kijev in Dnipro. Število smrtnih žrtev v napadu na ukrajinsko prestolnico je ponoči naraslo na sedem, potem ko je ena oseba umrla v bolnišnici. Po zadnjih podatkih je bilo v napadu ranjenih 89 ljudi, je na telegramu zapisal župan Vitalij Kličko. V Donecku je bilo ubitih 15 ljudi, 37 pa ranjenih.

Tudi ponoči je Rusija napadla Ukrajino. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je bila v regiji Zaporožje tarča napada bencinska črpalka, kjer je zatem izbruhnil požar. O ranjenih ne poročajo.

V Rusiji se odpirajo vprašanja o ceni dolge vojne

BBC navaja, da Vladimir Putin glede vojne v Ukrajini ostaja nepopustljiv: Moskva nadaljuje napade in še vedno zahteva nadzor nad celotnim Donbasom. A hkrati se v Rusiji, tudi v delih nadzorovanega medijskega prostora, pojavljajo previdni premisleki o tem, ali je nadaljevanje vojne sploh še politično in vojaško vzdržno.

Po navedbah BBC nekateri ruski komentatorji opozarjajo, da bi lahko bila najnevarnejša možnost prav neskončna »posebna vojaška operacija« brez jasnega izida. V ozadju so velike izgube, pritisk sankcij, gospodarska stagnacija in vse pogostejši ukrajinski napadi globoko na ruskem ozemlju.

Toda prostor za takšno razpravo ostaja omejen. BBC piše, da je bil članek, ki je nakazoval možnost končanja vojne brez doseženih ciljev, pozneje umaknjen s spleta. To kaže, da se dvomi sicer pojavljajo, vendar jih Kremelj še vedno dopušča le do določene meje.