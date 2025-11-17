Nekdanji direktor Cie postal svetovalec ukrajinskega orožarskega podjetja

Nekdanji direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (CIA) Mike Pompeo se je pridružil svetovalnemu odboru vodilnega ukrajinskega obrambnega podjetja Fire Point, poroča AP. V podjetju proizvajajo drone dolgega dometa, ki lahko zadenejo tarče globoko v Rusiji.

»To je za nas velika čast. Ker se spreminjamo v veliko mednarodno podjetje, smo se odločili, da moramo zagotoviti najjasnejše in najboljše korporativne standardne,« je za AP dejala tehnična direktorica Fire Pointa Irina Terek. Republikanec je nekdanji direktor Cie, med letoma 2018 in 2021 pa je bil državni sekretar ZDA.

Pompeu se bodo v svetovalnem odboru pridružili še trije člani. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Ukrajino Keith Kellogg si je med zadnjim obiskom ogledal eno izmed tovarn Fire Pointa, zato je eden od verjetnih kandidatov za svetovalni odbor, piše AP. Odposlanec naj bi si sicer ogledal tudi nekatera druga podjetja obrambne tehnologije.

Poleg ustanovitve svetovalnega odbora Fire Point odpira novo tovarno na Danskem, kjer bodo proizvajali raketno gorivo, v svoje vrste pa vabi ugledne industrijske strokovnjake. V podjetju si prizadevajo razširiti tudi proizvodnjo manevrirnih raket. Kapacitete nameravajo podvojiti.

Domnevne povezave s korupcijskim škandalom

Ukrajino je pretekli teden pretresel korupcijski škandal, v katerega je vpleten eden od prijateljev in nekoč tesnih televizijskih sodelavcev predsednika države ­Volodimirja Zelenskega. Timur Mindič naj bi vodil korupcijsko shemo, v njej pa sta domnevno sodelovala tudi nekdanji svetovalec ministra za energetiko in vodja varnosti v jedrski družbi Energoatom.

Vodstvo Fire Pointa vztraja, da nimajo kaj skrivati in da delujejo skladno s strogimi protokoli vojnega stanja. Kritiki medtem opozarjajo na nejasen izvor podjetja in njegov monopol nad pogodbami z ministrstvom za obrambo ter domnevne povezave z Mindičem.

Mike Pompeo (levo) je leta 2020 obiskal Slovenijo. FOTO: Jure Eržen/Delo

»V glavnem je dobro, da delajo na tem,« je o protikorupcijski preiskavi povedala Terekova. »Kot podjetje v celoti podpiramo potek preiskave.«

Pojasnila je, da so pri Fire Pointu najeli veliko mednarodno podjetje, ki se bo lotilo neodvisne revizije cen in proizvodnje. Preiskava protikorupcijskih organizacij, ki se je začela pred letom dni, še vedno poteka, je dodala.

Podjetje Fire Point je bilo do začetka vojne v Ukrajini februarja 2022 malo znano, danes pa njegovi letni prihodki znašajo okoli milijardo dolarjev.