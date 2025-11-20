ZDA in Rusija osnovali mirovni načrt, ki predvideva kapitulacijo Kijeva

Neomejen dostop | že od 14,99€
Rusija in ZDA sta zasnovali načrt za končanje vojne v Ukrajini. Glede na načrt bo moral Kijev priznati kapitulacijo, predati del ozemlja in izdatno omejiti številnost svoje vojske, poroča Guardian. V sredo so ruski droni in rakete namreč ubili najmanj 26 ljudi v mestu Ternopil.
Osnutek sta menda zasnovala Steve Witkoff, posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in Kiril Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Osnutek predvideva, da bo Ukrajina predala večino moči Rusiji, ki bo državo politično in vojaško nadzorovala. Načrt naj bi v Kijevu smatrali kot kapitulacijo, prav tako pa ni jasno ali so načrt podprli tako v Beli hiši kot v Kremlju, piše Guardian.
Osnutek z 28 točkami je po poročanju tujih medijev navdihnil Trumpov načrt za mir v Gazi. V osnutku je med drugim zapisano, da Ukrajina zmanjša število svojih vojakov za več kot polovico ter se odpove zasedenemu polotoku Krim in nekaterim drugim delom ozemlja, ki jih trenutno zaseda Rusija.
Moskva naj bi v celoti prevzela nadzor nad regijama Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, v regijah Herson in Zaporožje pa naj bi medtem večinoma zamrznili frontno črto, obe strani pa bi v večji meri obdržali ozemlja, ki jih trenutno nadzorujeta. Rusija bi po pogajanjih lahko nekaj delov ozemlja tudi vrnila Ukrajini.
Po poročanju BBC so v Ukrajino prispeli višji predstavniki ameriškega Pentagona, kjer se bodo pogovarjali o morebitnih rešitvah za končanje vojne.
Ekipa, ki jo vodi za vojsko pristojen uradnik Dan Driscoll, se bo z ukrajinskim predsednikom sestala v četrtek, ko se Zelenski vrne iz Turčije.
V Washingtonu so večkrat zatrdili, da je mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino pred vrati, a so pogajanja vselej spodletela zaradi ugodnih pogojev za Rusijo in bistveno slabših za Ukrajino.
V sredo zvečer se je ameriški državni sekretar Marco Rubio odzval na poročila o načrtu in dejal, da bo za dosego trajnega miru potrebno, da se »obe strani strinjata s težkimi, a nujnimi kompromisi«.
»Zato pripravljamo in bomo še naprej pripravljali seznam možnih zamisli za končanje te vojne, ki temeljijo na zahtevah obeh strani tega spopada,« je zapisal Rubio na omrežju X.
Rusija je v zadnjih dneh odredila obsežne napade na zahodno Ukrajino, pri čemer je zadela več večnadstropnih stavb v mestu Ternopil ter energetske objekte v Ivano-Frankivsku in Lvovu. Rusija si prav tako prizadeva za sistematično uničenje ukrajinske civilne energetske infrastrukture pred zimo.
»Da bi končali to vojno, se morajo s tovrstnimi načrti strinjati tudi Evropejci in Ukrajinci,« je zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic EU v Bruslju povedala o osnutku načrta za konec vojne v Ukrajini. Poudarila je, da bi lahko ruski predsednik takoj končal vojno, če bi nehal bombardirati civiliste in pobijati ljudi, »vendar od Rusije doslej nismo videli nobenega popuščanja«.
Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je dejal, da se mora pot k miru v Ukrajini začeti s prekinitvijo ognja vzdolž frontne črte, ki bi omogočila pogovore o ozemlju in varnostnih jamstvih.
Zunanji ministri držav članic EU, med njimi ministrica Tanja Fajon, bodo danes razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini, vključno s ta teden predstavljenimi možnostmi za financiranje te podpore. Med temi je tudi uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 140 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.
Posvetili pa se bodo predvsem nadaljnjim ukrepom proti t. i. floti ladij v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam.
Po ruskem napadu na mesto Ternopil na zahodu Ukrajine, ki je v noči na sredo zahteval življenja 26 ljudi, je še vedno pogrešanih 22 ljudi, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih.
»Na terenu je več kot 230 reševalcev iz devetih regij,« je na omrežju X objavil Zelenski in pojasnil, da iskanje ovira obsežno uničenje. Obenem je potrdil, da je po uradnih podatkih v enem najbolj smrtonosnih ruskih napadov v zadnjih tednih umrlo 26 ljudi, med njimi trije otroci.
Poleg Ternopila je bila v sredo tarča ruskega obstreljevanja tudi regija Harkov na vzhodu države, kjer so našteli 46 ranjenih.
Napad na Ternopil je med drugim obsodil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Odzvalo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo, po navedbah katerega je Rusija znova pokazala, da ne spoštuje mednarodnega humanitarnega prava in prizadevanj za končanje vojne.
