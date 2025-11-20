  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    ZDA in Rusija osnovali mirovni načrt, ki predvideva kapitulacijo Kijeva

    Osnutek z 28 točkami je menda navdihnil Trumpov načrt za mir v Gazi. Na osnutek so se odzvali tudi v Bruslju.
    V ruskem napadu na Ternopil je umrlo najmanj 26 ljudi, skoraj sto je poškodovanih. FOTO: Thomas Peter/Reuters
    Galerija
    V ruskem napadu na Ternopil je umrlo najmanj 26 ljudi, skoraj sto je poškodovanih. FOTO: Thomas Peter/Reuters
    Ma. J., STA
    20. 11. 2025 | 10:01
    20. 11. 2025 | 11:06
    5:37
    A+A-

    Rusija in ZDA sta zasnovali načrt za končanje vojne v Ukrajini. Glede na načrt bo moral Kijev priznati kapitulacijo, predati del ozemlja in izdatno omejiti številnost svoje vojske, poroča Guardian. V sredo so ruski droni in rakete namreč ubili najmanj 26 ljudi v mestu Ternopil.

    image_alt
    Opozorilo Londona Kremlju po incidentu: pripravljeni odgovoriti z vojaškimi ukrepi

    Osnutek sta menda zasnovala Steve Witkoff, posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in Kiril Dmitrijev, posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Osnutek predvideva, da bo Ukrajina predala večino moči Rusiji, ki bo državo politično in vojaško nadzorovala. Načrt naj bi v Kijevu smatrali kot kapitulacijo, prav tako pa ni jasno ali so načrt podprli tako v Beli hiši kot v Kremlju, piše Guardian.

    Osnutek z 28 točkami je po poročanju tujih medijev navdihnil Trumpov načrt za mir v Gazi. V osnutku je med drugim zapisano, da Ukrajina zmanjša število svojih vojakov za več kot polovico ter se odpove zasedenemu polotoku Krim in nekaterim drugim delom ozemlja, ki jih trenutno zaseda Rusija.

    Moskva naj bi v celoti prevzela nadzor nad regijama Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, v regijah Herson in Zaporožje pa naj bi medtem večinoma zamrznili frontno črto, obe strani pa bi v večji meri obdržali ozemlja, ki jih trenutno nadzorujeta. Rusija bi po pogajanjih lahko nekaj delov ozemlja tudi vrnila Ukrajini.

    Po poročanju BBC so v Ukrajino prispeli višji predstavniki ameriškega Pentagona, kjer se bodo pogovarjali o morebitnih rešitvah za končanje vojne.

    Ekipa, ki jo vodi za vojsko pristojen uradnik Dan Driscoll, se bo z ukrajinskim predsednikom sestala v četrtek, ko se Zelenski vrne iz Turčije.

    Ukrajinski minister za obrambo Denis Šmigal in za ameriško vojsko pristojni uradnik Dan Driscoll FOTO: Reuters
    Ukrajinski minister za obrambo Denis Šmigal in za ameriško vojsko pristojni uradnik Dan Driscoll FOTO: Reuters

    Težki, a nujni kompromisi

    V Washingtonu so večkrat zatrdili, da je mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino pred vrati, a so pogajanja vselej spodletela zaradi ugodnih pogojev za Rusijo in bistveno slabših za Ukrajino.

    V sredo zvečer se je ameriški državni sekretar Marco Rubio odzval na poročila o načrtu in dejal, da bo za dosego trajnega miru potrebno, da se »obe strani strinjata s težkimi, a nujnimi kompromisi«.

    »Zato pripravljamo in bomo še naprej pripravljali seznam možnih zamisli za končanje te vojne, ki temeljijo na zahtevah obeh strani tega spopada,« je zapisal Rubio na omrežju X.

    Rusija je v zadnjih dneh odredila obsežne napade na zahodno Ukrajino, pri čemer je zadela več večnadstropnih stavb v mestu Ternopil ter energetske objekte v Ivano-Frankivsku in Lvovu. Rusija si prav tako prizadeva za sistematično uničenje ukrajinske civilne energetske infrastrukture pred zimo.

    Z načrtom se morajo strinjati tudi Ukrajinci in Evropejci

    »Da bi končali to vojno, se morajo s tovrstnimi načrti strinjati tudi Evropejci in Ukrajinci,« je zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic EU v Bruslju povedala o osnutku načrta za konec vojne v Ukrajini. Poudarila je, da bi lahko ruski predsednik takoj končal vojno, če bi nehal bombardirati civiliste in pobijati ljudi, »vendar od Rusije doslej nismo videli nobenega popuščanja«.

    Kaja Kallas je v sredo v Bruslju obsodila brutalne ruske napade na ukrajinska mesta. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Kaja Kallas je v sredo v Bruslju obsodila brutalne ruske napade na ukrajinska mesta. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

    Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je dejal, da se mora pot k miru v Ukrajini začeti s prekinitvijo ognja vzdolž frontne črte, ki bi omogočila pogovore o ozemlju in varnostnih jamstvih.

    Zunanji ministri držav članic EU, med njimi ministrica Tanja Fajon, bodo danes razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini, vključno s ta teden predstavljenimi možnostmi za financiranje te podpore. Med temi je tudi uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 140 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

    image_alt
    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Posvetili pa se bodo predvsem nadaljnjim ukrepom proti t. i. floti ladij v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam.

    Po napadu v Ternopilu pogrešanih še 22 ljudi

    Po ruskem napadu na mesto Ternopil na zahodu Ukrajine, ki je v noči na sredo zahteval življenja 26 ljudi, je še vedno pogrešanih 22 ljudi, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih.

    »Na terenu je več kot 230 reševalcev iz devetih regij,« je na omrežju X objavil Zelenski in pojasnil, da iskanje ovira obsežno uničenje. Obenem je potrdil, da je po uradnih podatkih v enem najbolj smrtonosnih ruskih napadov v zadnjih tednih umrlo 26 ljudi, med njimi trije otroci.

    Poleg Ternopila je bila v sredo tarča ruskega obstreljevanja tudi regija Harkov na vzhodu države, kjer so našteli 46 ranjenih.

    Napad na Ternopil je med drugim obsodil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Odzvalo se je tudi slovensko zunanje ministrstvo, po navedbah katerega je Rusija znova pokazala, da ne spoštuje mednarodnega humanitarnega prava in prizadevanj za končanje vojne.

    Vladimir PutinDonald TrumpVolodimir ZelenskiEUmirovna pogajanjaRusijaUkrajina

    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor

    Pogačar išče nove izzive, želi si zmage v Sanremu in Roubaixu

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v pogovoru za Marco ocenil sezono 2025, spregovoril o ciljih za naslednje leto in o svojih konkurentih.
    Delo 20. 11. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Duhovnik z območja Zadra zaradi pedofilije obtožen na slaba štiri leta zapora

    Zadrska nadškofija je duhovnika, ki se na sodbo lahko pritoži, že pred tem razrešila vseh duhovniških služb.
    20. 11. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odšel na zdravniški pregled v Moskvo, noč je preživel v bolnišnici

    Ruski predsednik je po ogledu razstave v Moskvi odšel na dvodnevni zdravniški pregled.
    20. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Kakšna bo prihodnost Anthonyja Davisa?

    Anthony Davis je v letošnji sezoni zaradi poškodbe izpustil enajst tekem, a manjšinski lastnik Marc Cuban zatrjuje, da se od njega ne želijo posloviti.
    Tim Erman 20. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Sosedi si lastijo parkirišča, a brez pravne podlage: kaj lahko storite?

    Vam res ni dovoljeno parkirati na 'njihovem' parkirnem mestu? Ali gre le za stvar dobrih sosedskih odnosov?
    Kaja Berlot 20. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
