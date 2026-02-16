Ukrajinske oblasti na vlaku prijele nekdanjega ministra, osumljenega korupcije

Ukrajinske oblasti pridržale nekdanjega ministra za energetiko ​Germana Galuščenka, ko je skušal zapustiti državo, prijeli naj bi ga na vlaku, ni pa jasno, kam je nameraval potovati.

Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine (NABU) je v nedeljski izjavi sporočil, da so njegovi preiskovalci nekdanjega ministra pridržali »med prečkanjem državne meje« v okviru primera Midas, navaja BBC.

V Kijevu na zaslišanju?

V izjavi Galuščenka niso izrecno imenovali, vendar so ga kot pridržanega navedli številni vidni ukrajinski mediji. Nacionalni protikorupcijski urad Ukrajine ni navedel dodatnih podrobnosti o pridržanju, je pa napovedal, da bo o razvoju dogodkov obveščal javnost.

Radio Svobodna Evropa poroča, da so Galuščenka po prijetju prepeljali v Kijev na nadaljnje zaslišanje, potem ko so bili mejni organi obveščeni, naj pristojne obvestijo, če bi poskušal zapustiti državo.

Galuščenko je bil med več predstavniki vlade ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, osumljenih vpletenosti v domnevno shemo poneverbe v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Gulaščenko je bil zato lani prisiljen odstopiti s položaja.

Tedanji korupcijski škandal je ogrozil administracijo predsednika Zelenskega, ki je oblast prevzela pred obsežno rusko invazijo z obljubo izkoreninjenja korupcije, navaja BBC. Vodja kabineta Andrij Jermak, sicer najtesnejši svetovalec Zelenskega med vojno, je po hišni preiskavi odstopil. Ne predsednik ne Jermak nista obtožena kakršnegakoli kaznivega dejanja.

Obtožbe o okoriščanju v energetskem sektorju so doma sprožile posebno ogorčenje, saj je škandal izbruhnil v času, ko je Rusija pred ostro zimo stopnjevala napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Na fotografiji Zelenski in Gulaščenko. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Pritisk na razpis volitev

Škandal je hkrati okrepil pritisk Združenih držav Amerike za razpis volitev, ki so zaradi določb ukrajinske ustave od začetka vojne leta 2022 začasno prekinjene.

Galuščenko je bil kratek čas tudi minister za pravosodje. Pred odstopom je tri leta vodil ministrstvo za energetiko. Njegova naslednica Svitlana Hrinčuk je prav tako odstopila po tem, ko se je znašla med osumljenimi v škandalu.

Operacija Midas: pobiranje podkupnin

Obsežna protikorupcijska preiskava z imenom Operacija Midas je bila, kot sta sporočila NABU in Specializirano protikorupcijsko tožilstvo (SAP), rezultat 15-mesečnega preiskovanja. Preiskovalci več oseb sumijo organiziranja sheme poneverb v ukrajinskem energetskem sektorju, tudi pri državnem operaterju jedrskih elektrarn Energoatom.

Galuščenko naj bi bil med tistimi, ki so sistematično pobirali podkupnine od izvajalcev Energoatoma v višini med 10 in 15 odstotki vrednosti pogodb.

Protikorupcijska organa sta navedla tudi, da so bila velika sredstva v okviru sheme oprana, ter objavila fotografije vreč, napolnjenih z gotovino. Sredstva naj bi bila nato prenesena izven Ukrajine, tudi v Rusijo, je sporočil NABU, navaja BBC.

Galuščenko je predhodno dejal, da se bo pred obtožbami branil.

Petrko Kotin, Gulaščenko (sredina) in Zelenski februarja lani. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Nekdanjega podpredsednika vlade Oleksija Černišova so novembra aretirali zaradi suma »nezakonite obogatitve«, potem ko je bil že obtožen zlorabe položaja.

Poslovnež Timur Mindich, solastnik nekdanjega Zelenskega televizijskega studia Kvartal 95, naj bi po poročanju zapustil državo, potem ko je bil označen kot osumljenec.

Boj proti korupciji vstopnica k EU

Država, nekdanja članica Sovjetske zveze, se že dolgo sooča s težavami zaradi korupcije, ki vztrajajo kljub desetletnemu delovanju NABU in SAP. Boj proti korupciji velja za enega ključnih pogojev za pristop Ukrajine k Evropski uniji.