Kremelj: Prezgodaj je, da bi govorili o neizbežnosti mirovnega sporazuma

V sredo so se na vzhodu Ukrajine nadaljevali siloviti napadi. Najhuje je bilo v Slobožansku, Kupjansku, Limanu, Kramatorsku, Kostjantinivki, Pokrovsku, Huljajpolju in Orihivu, poroča Al Džazira. Po navedbah ukrajinske vojske so se v strateškem mestu Huljajpolje na jugovzhodu Zaporožja z Rusi borili za vsak meter zemlje.

V ruskem napadu na mesto Herson sta umrla ženska in otrok, v zračnih napadih v Zaporožju pa je umrlo 18 ljudi, od tega 12 žensk, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinska vojska je menda zadela ruski vojaško-industrijski kompleks v regiji Čuvašija.

Iz ukrajinskega generalštaba so v četrtek sporočili, da so v zadnjem dnevu ranili ali ubili okoli 1140 ruskih vojakov. Uničili so menda tudi ruski tank, tri oklepna bojna vozila, 21 artilerijskih enot, 214 dronov in dve letali.

Uspeh pogajanj še ni zagotovljen

V Moskvi so do mirovnega sporazuma zadržani. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da so pogajanja resna, a je prezgodaj, da bi govorili o neizbežnosti sporazuma.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov ni pripravljen govoriti o mirovnem načrtu vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a je zatrdil, da od ključnih zahtev ne bo odstopal, navaja Al Džazira. »Uspeh pogajanj ni zagotovljen,« je še dejal.

Ukrajinske sile so v zadnjem dnevu ubile ali ranile menda več kot tisoč ruskih vojakov. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je Trumpov načrt odskočna deska, a bo za zagotovitev ukrajinske in evropske varnosti potrebnega še veliko dela. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je EU pozval k novim sankcijam za Rusijo, ki ovira mirovna pogajanja. Njegovi zahtevi se je pridružila tudi švedska zunanja ministrica Maria Malmer Stenergard. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je dejal, da se morajo mirovna pogajanja začeti s »trdimi pogoji za agresorja, ne za žrtev«.

Ameriški odposlanec Steve Witkoff se bo prihodnji teden v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je potrdil Peskov, a točen datum srečanja za zdaj še ni znan.