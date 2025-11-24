Kremelj ni seznanjen z novim mirovnim načrtom, Trump optimističen glede napredka

Neomejen dostop | že od 14,99€
Tiskovni predstavnik za Kremelj Dimitri Peskov je v ponedeljek dejal, da niso prejeli nikakršnih informacij o nedeljskih pogovorih, ki bi lahko vodili v mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino. Dodal je, da Rusija ne bo komentirala podrobnosti osnutka za dogovor, navaja BBC.
»Seveda budno spremljamo poročila medijev, ki so bila v zadnjih dneh številna, tudi tista iz Ženeve. Kljub temu nismo prejeli še nobenega uradnega dopisa,« je dejal Peskov. Po njegovih besedah naj bi v Ženevi prvotni načrt za mir nekoliko spremenili.
Peskov je prav tako dejal, da za zdaj še nimajo načrtov za pogovore z ameriško delegacijo, a v Moskvi ostajajo odprti za predloge. V Rusiji predpostavljajo, da novi načrt za mir Kremlju ne bo ustrezal.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru švedskega parlamenta dejal, da je najbolj sporna točka mirovnega sporazuma zahteva ruskega predsednika Vladimirja Putina za ukrajinsko ozemlje, ki so ga sovražnikove sile zajele od začetka vojne. »Predaja teritorija bi zlomila načelo suverenosti in ozemeljske celovitosti,« je dejal Zelenski in dodal, da meja ukrajinske države ne morejo spremeniti na silo. »Še naprej pritiskajte na Rusijo. Rusija še naprej pobija ljudi,« je sklenil Zelenski.
Besedam ukrajinskega predsednika se je pridružil tudi Ruslan Stefančuk, predsednik ukrajinskega enodomnega parlamenta, ki je dejal, da Ukrajina ne bo priznala rusko okupiranega ozemlja, zmanjšala vojske ali omejila bodočih odnosov z zaveznicami. Poudaril je, da teh pogojev ne smejo kršiti pri načrtovanju trajnega miru, prav tako mora Ukrajina po premirju ostati članica EU in Nata.
Slovenija podpira vsa prizadevanja za trajni mir v Ukrajini, je danes sporočil premier Robert Golob, ki je na daljavo sodeloval na neformalnem srečanju voditeljev članic EU o novem ameriškem predlogu za končanje vojne v Ukrajini.
»Slovenija podpira vsa prizadevanja za dosego trajnega miru v Ukrajini. Do njega lahko pridemo le s takojšnjo prekinitvijo ognja ter začetkom mirovnega procesa, ki ga morajo odpreti neposredni pogovori med ukrajinskim in ruskim predsednikom,« je danes menil Golob, kot izhaja iz sporočila njegovega kabineta.
Premier Golob se bo jutri popoldne prek videokonference udeležil tudi srečanja držav podpornic Ukrajine, so še sporočili iz njegovega kabineta.
Na nedeljsko srečanje v Ženevi se je v ponedeljek odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Na družbenem omrežju truth social je zapisal: »Ali je res mogoče, da smo dosegli velik napredek pri mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino??? Ne bom verjel, dokler tega ne vidim na lastne oči, a morda se res dogaja nekaj dobrega.« Trump je zapis objavil manj kot 24 ur po tem, ko je Ukrajino na istem omrežju označil za »nehvaležno« za trude, ki jih ZDA prispeva za končanje vojne.
Ameriška vlada je dan po pogovorih v Ženevi kljub vsemu optimistična.
V ruskem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine so v nedeljo zvečer umrli štirje ljudje, 17 je bilo ranjenih, je sporočil župan mesta Igor Terehov. Eno smrtno žrtev je ruska agresija terjala v Hersonu na jugu. Medtem se v Švici nadaljujejo pogajanja o ameriškem mirovnem načrtu.
»Okoliščine so resnično grozljive. Ruske enote kljub pogajanjem napadajo civilne objekte, infrastrukturo, stanovanjske stavbe, ljudje umirajo – to je grozno,« je Terehov zapisal na omrežju telegram.
V drugem največjem ukrajinskem mestu je po napadu z droni izbruhnilo več požarov, med drugim v treh stanovanjskih stavbah, so sporočili tamkajšnji gasilci. Napad je obsodil tudi vodja harkovske vojaške uprave Oleg Sinegubov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
V Hersonu je medtem ruski napad zahteval življenje 61-letnice, še ena ženska pa je bila ranjena, navaja nemška tiskovna agencija DPA.
Ruski napadi na sosednjo državo se tako nadaljujejo kljub pogajanjem v Ženevi o ameriškem mirovnem načrtu. Kot so v nedeljo zvečer v skupni izjavi sporočili pogajalci ZDA in Ukrajine, so se dogovorili o »posodobljenem in izpopolnjenem mirovnem okviru«. Delo nameravajo nadaljevati v prihodnjih dneh, tudi ob sodelovanju zaveznikov.
