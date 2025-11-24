Med pogajanji za mir številne smrtne žrtve in napad na rusko termoelektrarno

Pogajalci za ZDA in Ukrajino so osnovali nove in izpopolnjene smernice, ki bodo v prihodnjih dneh pomagale oblikovati mirovni načrt, sta po navedbah BBC državi oznanili v nedeljo.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so dosegli izjemen napredek pri osnovanju načrta, ki mu je tiho prikimala Rusija, medtem ko voditelji Ukrajine in EU menijo, da je preveč naklonjen Kremlju. Rubio je dodal, da pogajalce kljub napredku čaka še veliko dela.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da jih v Beli hiši začenjajo poslušati, saj so v ZDA potrdili, da bo morebitni sporazum »v celoti podprl suverenost Ukrajine«.

Ukrajinski predsednik je prejšnji teden v Parizu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom sicer podpisal pismo o nameri za nakup do sto bojnih letal rafale, brezpilotnikov ter sistemov zračne obrambe. Vsebino dogovora naj bi uresničili v prihodnjih desetih letih, pomenil pa bo pomemben strateški premik v opremljanju ukrajinskih zračnih sil z zahodno tehnologijo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pred Elizijsko palačo. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Številne žrtve in napad na termoelektrarno

Medtem ko potekajo pogajanja za mir, so v ruskem napadu z dronom na mesto Harkov v nedeljo umrle štiri osebe. V napadu je bilo ranjenih 12 ljudi, med njimi dva otroka, stara 11 in 12 let, navaja Al Džazira.

Vodja Dnipropetrovske regionalne vojaške uprave Vladislav Haivanenko je dejal, da so imeli tudi tam težek dan. Soočili so se z več ruskimi napadi, v katerih sta umrla 42-letna ženska in 39-letni moški, ranjenih pa je najmanj pet ljudi. V Zaporožju je v ruskem napadu umrl 40-letni moški med delom na polju, so ukrajinske oblasti zapisale na omrežju telegram.

Ruski napadi z droni so v mestu Harkov terjali več življenj in povzročili ogromno škodo. FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Guverner moskovske oblasti Andrej Vorobjov je dejal, da je ukrajinski napad z dronom na termoelektrarno Šatura, približno 120 kilometrov vzhodno od Kremlja, zanetil požar. Po njegovih besedah je zaradi napada brez ogrevanja začasno ostalo več tisoč ljudi, navaja Al Džazira.

Ruska Zvezna agencija za letalsko navigacijo je medtem sporočila, da so na moskovskem mednarodnem letališču Vnukovo začasno uvedli omejitve, potem ko so ruske sile sestrelile tri ukrajinske drone, ki so se približevali prestolnici.

Cene nafte so padle, potem ko so jo znova začeli natovarjati v ruskem izvoznem pristanišču Novorosijsk ob Črnem morju. Delo je namreč zastalo za dva dni zaradi ukrajinskega napada.