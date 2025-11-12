Gosta megla pomagala ruskim enotam pri vdoru v mesto Pokrovsk

Gosta megla je ruskim silam omogočila prodor globlje v strateško pomembno mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine. Ukrajinske enote pravijo, da so vremenske razmere, predvsem gosta megla, podkrepile Moskvo, da je v porušeno mesto poslala še večje število vojakov, navaja BBC.

Ruske sile že več kot eno leto poskušajo zavzeti Pokrovsk. Glede na podatke ukrajinske vojske je v mestu trenutno od 300 do 500 ruskih vojakov, predsednik Volodimir Zelenski pa pravi, da je situacija še vedno težka.

Ruski vojaki pod zaščito goste megle prodirajo v Pokrovsk. FOTO: Zajem zaslona/Reuters

Ukrajinski generalje dejal, da se je situacija na fronti v jugovzhodni regiji Zaporožje občutno poslabšala, izgubili so namreč tri naselja. Ruske sile so sicer najbolj dejavne na območju Pokrovska, je dodal Sirski. Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek ruskih vojakov, ki se na motorjih in v avtomobilih vozijo po megleni cesti Selidove–Pokrovsk.

Gosta megla je več dni onemogočala zračno izvidništvo, zato so ruske sile napadale s kolonami vozil, ki bi jih ob jasnem vremenu uničili ukrajinski droni, je za BBC povedal ukrajinski pilot. Dejal je še, da je njegova enota pogosto identificirala in uničila manjše ruske enote, ki so se poskušale približati peš ali na motorjih. Izvedli so menda tudi napad na konvoj, ki se je v megli približeval Pokrovsku, a zaradi pomanjkanja podatkov zračnega izvidništva niso prepričani, ali so uničili celotno enoto.

Ruski vojaki povzročijo zmedo, nato pa napadejo

Zelenski je pred enim tednom dejal, da se v Pokrovsku bori okoli 300 ruskih vojakov. Posnetek nakazuje, da se je število v tem času najverjetneje povečalo. Ukrajinska vojska je podatke potrdila v sredo, ko so južni predeli mesta padli pod rusko okupacijo. Nekateri vojaški strokovnjaki ocenjujejo, da je popolna okupacija Pokrovska neizogibna.

Ruske sile poskušajo odrezati preskrbo ukrajinskim enotam v Pokrovsku. Pomembne poti ne uničujejo zgolj z dronskimi napadi in orožjem, temveč na območje pošiljajo tudi pehoto.

»Taktika se imenuje infiltracija in je precej uspešna,« je za BBC dejal ukrajinski vojaški analitik Konstantin Mašovec in pojasnil, da ruske sile namenoma napadajo pilote, ki upravljajo drone, da Ukrajinci ne bi mogli zaznati manjših ruskih premikov.

Ruski vojaki se v urbanem okolju pogosto oblečejo kot civilisti ali ukrajinski vojaki. Njihov glavni cilj je povzročiti zmedo med ukrajinskimi enotami, kaosu pa sledi napad glavnih ruskih sil, pravi Mašovec.

Rusija sicer ni osredotočena le na Pokrovsk, temveč poskuša napredovati tudi na preostalih delih fronte, med drugim v Kupjansku in Zaporožju.

Vojaški tiskovni predstavnik Viktor Tregubov je zavrnil trditev Moskve, da jim je uspelo obkoliti Kupjansk, a kljub temu dejal, da so ruske sile vdrle na jug mesta, situacija pa je težka.