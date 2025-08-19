V nadaljevanju preberite:

Dokaj skopi, a načeloma pozitivni so bili prvi uradni odzivi Moskve na ponedeljkov obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v spremstvu visoke evropske delegacije pri ameriškem voditelju Donaldu Trumpu.

Nemara je danes ruske občutke še najlepše opisal nekdanji predsednik države Dmitrij Medvedjev, ki je izjavil, da »protiruski vojnohujskaški koaliciji voljnih ni uspelo nadigrati predsednika ZDA«.

»Evropa se mu je zahvaljevala in prilizovala. Vprašanje je, katero melodijo o varnostnih jamstvih in ozemljih bo kijevski klovn odigral doma, ko bo spet oblekel zeleno vojaško uniformo,« je na družbenem omrežju x v pristni »amerikanščini« zapisal nekdanji predsednik ruske vlade Medvedjev, ki je bil v letih 2008–2012 tudi predsednik Ruske federacije.