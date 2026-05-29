Ruski dron zadel stavbo v Romuniji, odzval se je tudi Nato

Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, so danes sporočile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino.

Brezpilotnik je zadel stanovanjsko stolpnico in sprožil požar v desetem nadstropju, dve osebi sta bili lažje poškodovani, so navedle romunske oblasti.

Obrambno ministrstvo v Bukarešti je sporočilo, da je »Rusija ponoči nadaljevala napade z brezpilotniki na civilne cilje in infrastrukturo v Ukrajini v bližini meje z Romunijo«, ki poteka po reki Donavi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Eden od teh dronov je vdrl v romunski zračni prostor, radar mu je sledil vse do južnega dela mesta Galati, kjer je padel na streho stanovanjske stavbe, pri čemer je povzročil požar,« so dodali.

Za pomoč prosijo Nato

Zunanje ministrstvo je obsodilo incident, ki »predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer iz Rusije«. Dodali so, da je Bukarešta obvestila generalnega sekretarja Nata in »zahtevala ukrepe za pospešitev prenosa zmogljivosti za obrambo pred droni v Romunijo«.

Incident so nato ostro obsodili tudi v Natu, EU in Moldaviji. »Obsojamo nepremišljeno ravnanje Rusije. (...) Nato bo še naprej krepil svojo obrambo pred vsemi grožnjami, vključno z droni,« je sporočila tiskovna predstavnica zavezništva Allison Hart in dodala, da so v stiku z romunskimi oblastmi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X med drugim zapisala, da je Rusija »prestopila novo mejo«, in da unija pripravlja 21. sveženj sankcij proti Moskvi. »Rusija predstavlja nevarnost za vse in treba jo je ustaviti,« pa je sporočila moldavska predsednica Maia Sandu.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino so na ozemlje sosednje Romunije, ki si z Ukrajino deli več kot 600 kilometrov dolgo mejo, večkrat padali droni in njihovi ostanki, vendar pa se je tokrat prvič zgodilo, da je eden od njih ob padcu zadel stanovanjsko stavbo.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je bil obveščen o napadu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Ruske sile so med drugim večkrat napadle pristanišče Reni, ki leži na ukrajinski strani meje ob Donavi blizu Galatija. Aprila je nad tem romunskim mestom prav tako strmoglavil ruski dron, ki je po navedbah oblasti povzročil manjšo škodo. Nihče ni bil poškodovan.

Ob rednih medsebojnih napadih z droni se je večkrat zgodilo, ko so ruski ali ukrajinski droni kršili tudi zračni prostor drugih držav članic Nata.