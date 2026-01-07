  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V ruskih napadih več smrtnih žrtev, ukrajinske sile sestrelile več kot 50 dronov

    Zaradi ukrajinskih napadov se je v Belgorodu vnelo več rezervoarjev goriva v skladišču nafte.
    V novih ruskih napadih je umrlo več ljudi. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    Galerija
    V novih ruskih napadih je umrlo več ljudi. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    Ma. J., STA
    7. 1. 2026 | 09:43
    7. 1. 2026 | 10:12
    3:13
    A+A-

    Ruske sile so izvedle več napadov na Ukrajino. V vasici v Zaporožju je v bombnih napadih na stanovanjska območja umrl 42-letni moški, ranjena je bila tudi ena od stanovalk, je na telegramu zapisal guverner Ivan Fedorov. V enem izmed prejšnjih napadov je bil ubit tudi 34-letni moški, v zadnjih 24 urah so ruske sile v Zaporožju napadle 856-krat, je še zapisal Fedorov.

    image_alt
    ZDA bi imele vodilno vlogo pri spremljanju premirja

    Ruske sile so z dronom napadle tudi policijsko vozilo, v katerem so bili ranjeni trije policisti, so po navedbah portala Al Džazira dejale regionalne oblasti v okrožju Polohivski. V ruskih napadih je umrla tudi 61-letna ženska v Sumski oblasti, so sporočili s tamkajšnjega tožilstva.

    Po navedbah ukrajinskega letalstva so njihove sile sestrelile 53 od 61 ruskih dronov, ki so v noči iz ponedeljka na torek vdrli v Ukrajino.

    image_alt
    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Napadi se nadaljujejo tudi na meji med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinske sile so ubile dve osebi na fronti v Belgorodu, poročajo tamkajšnji regionalni operaterji. Zaradi ukrajinskih napadov se je vnelo več rezervoarjev goriva v skladišču nafte v okrožju Stari Oskol, poročanja lokalnih oblasti navaja ruska tiskovna agencija Tass.

    Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so v noči na torek sestrelili 129 ukrajinskih dronov, še navaja Tass.

    Zunanji ministri predvidoma o podpori Ukrajini

    Zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske se bodo danes popoldan sestali v Parizu. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot je napovedal, da bo na vrhu dnevnega reda srečanja verjetno podpora Ukrajini. Sestanka tako imenovanega weimarskega trikotnika se bosta poleg Barrota udeležila še nemški minister Johann Wadephul in poljski minister Radoslaw Sikorski.

    Po poročanju dpa je pričakovati, da se bo trojici evropskih zunanjih ministrov pozneje pridružil še indijski zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar, s katerim naj bi govorili o krepitvi odnosov med EU in Indijo. Po navedbah virov iz Pariza naj bili na agendi tudi izzivi v indopacifiški regiji.

    Nemčija, Francija in Poljska so weimarski trikotnik ustanovile leta 1991 v nemškem mestu Weimar.

    V torek so se v francoski prestolnici sestale zaveznice Kijeva, ki tvorijo tako imenovano koalicijo voljnih. Dogovorile so se o trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bodo začela veljati po morebitni prekinitvi ognja. ZDA bi denimo vodile mehanizem za nadzor prekinitve ognja, voditelji Francije, Velike Britanije in Ukrajine pa so podpisali dogovor o nameri razporeditve sil v Ukrajini.

    Več iz teme

    RusijaUkrajinanapaddroniZaporožjevojna

